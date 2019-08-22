'Han Şeyhun'un alınması, Rusya-Türkiye-İran zirvesi öncesi Moskova'nın elini güçlendirir'

Sputnik'e demeç veren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi’nin kıdemli öğretim görevlisi, Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, teröristlerin İdlib’deki ikmal hatları üstünde yer alan Han Şeyhun kasabasında kontrolün ele geçirilmesini Suriye hükümeti için bir itibar zaferi olarak niteledi.

Lukaynov, "Bu, Suriye hükümeti için ciddi bir itibar zaferi olacak. 16 Eylül'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Rusya ve Suriye'nin eli güçlenecek. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Astana görüşmelerinin son turunda Suriye Anayasa Komitesi konusunda sağlanan mutabakat kapsamında Suriye'deki durumun geliştirilmesine ilişkin stratejik planları ele alması bekleniyordu. Bu konuda bazı değişiklikler yapılarak İdlib bölgesinin entegrasyonu ve Suriye hükümetine iadesiyle ilgili mutabakatlar ele alınabilir" dedi.

'ŞU ANDA TEMEL GÖREV ALINAN BÖLGELERİN ELDE TUTULMASI'



Lukyanov, şu ana dek büyük miktarda kaynak harcandığı için Suriye ordusunun İdlib'in derinliklerine inmesinin gerekmediğini, şu anda temel görevin kontrol altına alınan mevzilerin elde tutulması olduğunu vurguladı.

'KUŞATMA ALTINDAKİ MİLİTANLAR YA SİLAH BIRAKACAK YA DA İMHA EDİLECEK'

İdlib'de kuşatma altında bulunan militanların mühimmatlarını kısa süre içinde tüketeceğini de kaydeden Rus uzman, militanların İdlib'in geri kalan bölgesiyle yeniden iletişim kuramaması halinde, ya silah bırakmak zorunda kalacaklarını ya da imha edileceklerini ifade etti.

Suriyeli bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Suriye hükümet güçlerinin uzun yıllar teröristlerin kontrolü altında bulunan Han Şeyhun'u aldığını ve kasabada temizlik ve mayın imha çalışmaları yapıldığını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ordusunun teröristlerin İdlib’deki ikmal hatları üstünde yer alan Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele geçirmesinden memnuniyet duyduklarını ve bunu teröre karşı kazanılan yerel bir zafer olarak gördüklerini belirtmişti.