'Patriot teklifini geri çeken ABD, Türkiye'yi kendi nüfuz alanında tutmak için her şeyi yapacak'

ABD'nin attığı son adımı Sputnik'e değerlendiren 'Ofitseri Rossii' (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Başkanı, Rusya Kahramanı unvanı sahibi Tümgeneral Sergey Lipovoy, ABD'nin Patriot'ları satmaktan vazgeçerek bir yandan itibarını koruma ve diğer yandan Ankara'yı Washington'la işbirliğine geri döndürme girişiminde bulunduğunu kaydetti.
'TÜRKİYE S-400'LERİ EKONOMİK FAYDAYI GÖZETEREK ALDI'
Türkiye'nin müttefikleri arasında ustaca manevra yaptığını ve silah alımı konusunda ekonomik faydayı ve ulusal çıkarlarını esas aldığını anlatan Lipovoy, Ankara'nın S-400 sistemlerini de en başta ekonomik faydayı gözeterek aldığını belirtti.
'ABD, RUS-TÜRK SİLAH ANLAŞMALARINDAN MEMNUN DEĞİL'
CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullanmıştı. Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.
ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.
Çeviren: Fatih Kuduğ
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