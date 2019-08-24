'ABD ve AB kendilerini küresel hakim olarak görüyor, bu demokratik değil'

'ABD VE AB KENDİLERİNİ KÜRESEL HAKİM OLARAK GÖRÜYOR'
Dolgov, ABD ve AB'nin bu konuda Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların demokratik olmadığını ifade etti.
"Batı'nın suçlamaları ne kadar meşru ya da bunlar Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına gelmiyor mu?" sorularını yönelten Dolgov, ABD ve AB'nin uzun süredir kendilerini diğer ülkelerde demokrasi ihlali olup olmadığına karar verme hakkına sahip küresel hakim olarak gördüklerini ve bu tutumun demokratik görülemeyeceğini vurguladı.
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda siyasi tutuklama yapılmasının Ankara'nın Washington ve Brüksel'le ilişkilerini olumsuz etkilediğini anımsatan Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm bu konular karmaşık ve Türkiye'de gerçekten de zor bir siyasi durum hakim. İktidar yanlıları var, muhalifler var ve onlara karşı önlemler alınıyor, bir darbe girişimi oldu. Türk hükümetinin eylemleri tam olarak bunlara dayanıyor."
Çeviren: Fatih Kuduğ
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)