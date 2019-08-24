'ABD ve AB kendilerini küresel hakim olarak görüyor, bu demokratik değil'

Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasını değerlendiren Rus uzman Dolgov, görevden alınan başkanlarının PKK'yla bağlantısının soruşturma yapılarak gerekçelendirilmesi gerektiğini söyledi. Dolgov'a göre, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar demokratik değil.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Türk hükümetinin bu eylemine birkaç açıdan bakmak gerekir. Aslında, halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarının görevden alınması gerekçesiz bir eylem olabilir. Ancak söz konusu görevden almalar, Türk hükümetinin terör örgütleriyle irtibatlı olduğunu düşündüğü belediye başkanlarının belirli yasadışı eylemlerine dayanabilir. Bu bağlantı, soruşturma yapılarak gerekçelendirilmeli" dedi.

'ABD VE AB KENDİLERİNİ KÜRESEL HAKİM OLARAK GÖRÜYOR'

Dolgov, ABD ve AB'nin bu konuda Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların demokratik olmadığını ifade etti.

"Batı'nın suçlamaları ne kadar meşru ya da bunlar Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına gelmiyor mu?" sorularını yönelten Dolgov, ABD ve AB'nin uzun süredir kendilerini diğer ülkelerde demokrasi ihlali olup olmadığına karar verme hakkına sahip küresel hakim olarak gördüklerini ve bu tutumun demokratik görülemeyeceğini vurguladı.

© AP Photo / Andrew Harnik ABD Dışişleri'nden 'kayyum' açıklaması: Endişe verici

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda siyasi tutuklama yapılmasının Ankara'nın Washington ve Brüksel'le ilişkilerini olumsuz etkilediğini anımsatan Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu konular karmaşık ve Türkiye'de gerçekten de zor bir siyasi durum hakim. İktidar yanlıları var, muhalifler var ve onlara karşı önlemler alınıyor, bir darbe girişimi oldu. Türk hükümetinin eylemleri tam olarak bunlara dayanıyor."

Çeviren: Fatih Kuduğ