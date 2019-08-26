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05:33 27 Ağustos 2019
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    TSK Armoni Mızıkası Kızıl Meydan'da

    ‘TSK Armoni Mızıkası, Moskova’daki Spasskaya Kulesi festivaline ilk kez katıldı’

    © Sputnik / Tatiana Şuvalova
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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden TSK Armoni Mızıkası Orkestrası’nın Komutanı Bando Albay Murat İçli, gelecekte bir Rus bando ile aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutlu olacaklarını belirtti.

    Rusya’nın başkenti Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan’da Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali başladı. Bu sene 12.’si düzenlenen Spasskaya Kulesi Festivali, 12 ülkeden 30 bandonun katılımıyla Moskova'nın çeşitli yerlerinde 1 Eylül’e kadar devam edecek. Festivalde Türkiye’yi bu kez 70 kişilik TSK Armoni Mızıkası Orkestrası temsil ediyor. 

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehter takımı bestecisi Spasskaya Kulesi Festivali'ne katılanların geçidinde (Poklonnaya Gora, Moskova).
    © Sputnik / Eugene Odinokov
    Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali'ndeki geçit töreninden fotoğraflar
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    Sputnik’e konuşan İçli, “İki sene önce Mehter’i, Spasskaya Kulesi Festivali’ne komutanı olarak ben getirmiştim. Aslında tarihi Mehter, 1826 yılında kapatılmıştı, 1908 yılında da Enver Paşa tarafından yeniden açılmıştır. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin böyle tarihi bandomuz yok, artık modern anlamda bandomuz var. Daha önceki seferde ilk kez Mehter ile katıldık. Zaten Spasskaya Kulesi Festivali, 12. kez yapılıyor bu sene. Bu 12 yıl içerisinde, TSK’nın Mehteri ilk kez katıldı ve bu sene Armoni Mızıkası ilk kez katılıyor” dedi.

    “Repertuarımızda Rus askeri şarkılar da yer alıyor, çalıyoruz” diyen Komutan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Festival komitesine daha önce göndermiştik, “Oçi çornıye” (“Siyah gözler”) çalalım veya “Kalinka” çalabiliriz dedik. Ancak bu sene ulusal melodileri ve marşlarımızı seçtiler. Biz de aynı zamanda Fransız aryasını söyleyen vokalisti getirdik. Yine de bu çok ünlü Rus müzikleri Moskova’daki Muzeon Parkı’nda planlanacak konserde seslendiririz”.

    TSK Armoni Mızıkası'nın Kızıl Meydan'da konseri: 

    Rusya’nın başka kentlerini görmediğini, ama Moskova’yı çok güzel bulduğunu kaydeden İçli, “Biz de tabii İstanbul gibi bir şehir olarak buluyoruz burayı. Kentin nasıl yaşıyor olması, bizim çoktan önce de geldiğimizde çok hoşumuza gitmişti. İnsanlar da çok ilgili, alakalı. Böyle bir festivale inanılmaz derecede saygı gösteriyorlar ve kıymet veriyorlar. Dolayısıyla biz de bunu gördüğümüz için festivale yeniden katılım sağlamak istedik. Gördüğümüz gibi festivalin programı çok geniş, zengin ve enteresan” ifadelerini kullandı.

    Gelecekte bir Rus bando ile aynı sahnede konser vermekten çok mutlu olacaklarını söyleyen İçli, “Sonuçta iyi olan şeyleri paylaşmak lazım. Paylaştıkça daha iyi olabilmek için bu şarttır zaten” diye ekledi.

    Etiketler:
    TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali
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