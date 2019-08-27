AK Partili Çonkar: Üçlü mekanizmanın sağlıklı yürütülmesi önemli

AK Partili Çonkar, “Türkiye-Rusya ve İran’ın birlikte yürüttüğü mekanizmanın sağlıklı işlemesi bütün ülkeler açısından çok önemli. Türkiye’nin de milli güvenliği açısından, terörle mücadele ve bölgede bir takım yanlış senaryoların hayata geçmemesi açısından bu koordinasyon ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’yı ziyaret ediyor. Erdoğan ziyaretinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılışına da katılması planlanıyor.

İdlib’de yaşanan önemli gelişmelerin ardından gerçekleşen ziyareti TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Sputnik’e değerlendirdi.

Türkiye’nin Suriye ile ilgili konularda özellikle Rusya ile koordineli hareket ettiğini belirten Çonkar, iletişimin en üst düzeyde olmasının önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle üçlü mekanizmanın; Türkiye-Rusya ve İran’ın birlikte yürüttüğü mekanizmanın sağlıklı işlemesi bütün ülkeler açısından çok önemli. Türkiye’nin de milli güvenliği açısından, terörle mücadele açısından ve bölgede bir takım yanlış senaryoların hayata geçmemesi açısından bu koordinasyon ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. İletişimin en üst düzeyde devam etmesi gerekiyor. Bu ziyaret de bu çerçevede değerlendirilmeli.”

Çonkar, yaşanan gelişmelerin birebir liderler tarafından ele alınmasının da sürece olumlu etkisinin altını çizdi.