'İsrail'in Türkiye'ye karşı önlem paketi hazırlaması ABD'nin desteği olmadan imkansız'

Türkiye ve İsrail arasındaki 'Doğu Kudüs' tartışmasını değerlendiren Rus uzman Zinin, Türkiye’nin Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili duruşunun, kendini Doğu ve Batı arasında köprü olarak görmesi ve Müslüman ülkelerdeki etkisini artırmasıyla ilgili olduğunu söyledi.
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Medeniyetler Ortaklığı Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Şarkiyatçı-Arabist Yuriy Zinin, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’nin Filistin yanlısı duruşu çoktan biliniyor. Bunun sebebi, Türkiye’nin kendini Doğu ve Batı arasında köprü olarak konumlandırması. Ayrıca Türkiye son yıllarda Müslüman ülkeler ve Ortadoğu’daki etkisini güçlendiriyor. Filistin sorunu, İslam Dünyası’nın eski bir soru olduğundan Türkiye bu noktada Filistinlilere destekten başka bir duruş sergileyemez" dedi.
Bunun ileri görüşlü bir duruş olduğunu dile getiren Zinin, bu duruşun Arap ülkelerinde sempati uyandırdığını ve gelecekte Arap dünyası ile farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.
Uzman, "Türkiye gerçekten de Doğu ve Batı arasında bir tür aracı olarak hizmet ediyor, Müslüman ülkelere Batı’nın ileri teknolojilerini sağlıyor. Türkiye’nin Filistinlilere desteği, Hamas’a destekten koparılamaz. Türkiye bu sayede politika, ekonomi ve ticarette primler elde ediyor" ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın ilan ettiği Türkiye karşıtı önlem paketinin Türkiye’ye hiçbir zararı olmayacağı, aksine belli kazanç sağlayacağından emin olduğunu ifade eden Zinin, "Elbette söz konusu 'önlem paketi' Türkiye’de belli bir tepkiye yol açacak. Türkiye bu tepkiyle bir kez daha Filistinlilerin yanında olduğunu net bir şekilde gösterecek. Türkiye yine bunu, politik amaçlarına yararlı bir şekilde kullanabilecek ve NATO üyesi olması ve Avrupa Birliği ile belli ilişkilere sahip olmasına rağmen Batı dünyasında Filistin davasını ilerletmeye çalıştığını gösterecek" yorumunda bulundu.
İsrail’de bu tür önlem paketinin hazırlanmasının, ABD’nin desteği olmadan mümkün olmadığına dikkat çeken Rus uzman, bunun, onsuz da çok soğuk olan Türk-Amerikan ilişkilerini daha da kötüleştireceğini belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye’ye karşı koyan sadece İsrail değil. Burada bir nevi üçgen gözlemleniyor: ABD, İsrail ile ortaklaşa Türkiye’ye karşı. Amerikalıların Suriye sorunuyla ilgili duruşu, Kürt oluşumlara verdiği destek göz önünde bulundurulduğunda Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler son zamanlarda yumuşak tabirle hiç de pürüzsüz değil. ABD’nin Kürt oluşumlara desteği, Türkiye’de son derece olumsuz tepki yarattı. Bu da Türkiye’yi bazı anti-Amerikan tedbirlere itiyor. ABD’nin İsrail’in müttefiki olmasının da bunda bir etkisi var. Özellikle ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve yüzyılın anlaşması hazırlandıktan sonra. Türkiye, bu tedbirleri kınayan ve sert bir dille eleştiren ilk ülkelerden biriydi. ABD, İsrail’e desteğini ne kadar uzatırsa Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerde negatif o kadar çok olur."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)