‘Türkiye, Rusya ile ortak uzay uydusu geliştirmeye özel ilgi gösterebilir’

Sputnik’e konuşan Moiseyev, “Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin’in bugün MAKS Fuarı’nda söylediği gibi, Rusya ve Türkiye farklı alanlarda işbirliği geliştiriyor. Türkiye, Rusya’nın kozmonot eğitim merkezinin yardımıyla UUİ’ye kendi kozmonotunu gönderebilir. Roscosmos ayrıca Türk uydularını gerekirse Rus uzay üslerinden fırlatabilir. Bu standart bir süreç, burada zor bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bunun sadece bir başlangıç ve iki ülkenin uzay alanındaki işbirliğinin temel seçenekleri olduğunu söyleyen Moiseyev, “Detaylar ve daha derin işbirliği, bu alandaki diğer olası projeler, Türkiye’nin uzay endüstrisini geliştirme hedeflerine özel olarak değerlendirilmeli. Türkiye’nin ortak uydu geliştirmeye özek ilgigöstereceğini düşünüyorum, misal Rusya ve Belarus’un yaptığı gibi. Rusya’nın bu konuda büyük deneyimi var ve Türkiye bu deneyimden yararlanabilir” dedi.

Uzay ajanslarının oluşturulmasının, dünya çapında bir eğilim olduğunu söyleyen Moiseyev, “Türkiye de uzayajansı açtığına göre, Roscosmos ile ortak anlaşmalar imzalanabilir. Uzay alanında faaliyet gösteren kurumlar ve üniversiteler arasında anlaşma sağlanabilir. Bu yönde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği fırsatı doğuyor” diye ekledi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, Rusya’nın Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rogozin ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Türk lidere, Cumhuriyet'in 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bir Türk astronot göndermeyi önermişti.