Kayıt
13:26 28 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    CHP, Rusya’dan silah alımına karşı çıktı: Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmamak gerekir

    ZIYA KOSEOGLU
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 617

    Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alımı yapacağına ilişkin haberleri değerlendiren CHP’li Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz" dedi.

    Su-35
    © Sputnik /
    Rusya: Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatını görüşüyoruz
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz,  partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretini değerlendirdi.  Rusya’da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarının en önemli konuğunun Erdoğan olduğunu ifade eden Çeviköz, buradaki görüntülerin tüm dünya tarafından merakla izlendiğini söyledi. Çeviköz şöyle devam etti:

    'TÜRKİYE POLİTİKASI KÜRESEL ÖLÇEKTE SAVRULMAKTADIR'

    "Ziyaret aslında geçen hafta İdlib’te Türk askeri konvoyuna karşı gerçekleştirilen hava saldırısı ertesinde Soçi Mutabakatı ile ilgili soru işaretlerinin oluşması nedeniyle fuarın vesile edilmesi sayesinde gerçekleşti. Hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz, Türkiye’nin dış politikası küresel ölçekte savrulmaktadır. Bir bakıyorsunuz Türkiye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alıyor. Bunun hemen ertesinde ABD ile Suriye’nin kuzey doğusunda güvenli bölge kurulması için çalışmalar başlıyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye ile ABD’nin kuzey doğu Suriye’ye yönelik ortak operasyon merkezi kurmaları kararı alınıyor, bunun hemen ertesinde İdlib’te Türkiye’nin askeri konvoyuna saldırı yapılıyor, 9 ve 8 numaralı Türkiye gözlem misyonları Suriye ordusu tarafından kuşatılıyor. Bu defa apar topar telefon görüşmeleri yapılıyor. Türk askerlerini korumak için Rus askerleri Suriye ordusu ile Türk gözlem misyonlarının arasına yerleştiriliyor. Türk askerini Rus askeri korumaya alıyor. Ardından S-400’lerin ikinci teslimatı hız kazınıyor, Rusya’da havacılık fuarına gidilip yeni Rus silahları inceleniyor.

    'BİR ABD’YE BİR RUSYA’YA MAVİ BONCUK VERİLİYOR'

    © AA /
    Putin ile görüşen Erdoğan: Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz
    Yani bir ABD’ye bir Rusya’ya mavi boncuk veriliyor. Bu mavi boncuk politikasına da dış politika deniliyor.  Türkiye uluslararası ilişkilerde artık bir özne değil bir nesnedir. İki küresel güç arasında çekiştirilip durmaktadır. Bu da giderek Türkiye’nin diğer ülkeler gözündeki saygınlığını ve itibarını yer ile yeksan etmektedir. “

    'GÖRÜŞ FARKLILIKLARININ ORTADAN KALKTIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN OLMUYOR'

    Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortak basın toplantısından çıkan mesajın “Rusya’nın Türkiye ile olan ikili ilişkilerinin gidişatından büyük memnuniyet duyduğu “şeklinde olduğunu kaydeden CHP’li Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali bir yandan Türk Akım boru hattı projesi ile Türkiye üzerinden enerji ağını genişletiyor. Havacılık ve Uzay Fuarına bir NATO ülkesini en üst düzeyde getirerek tüm dünyaya mesajını veriyor. Ancak Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki görüş farklılıklarının ortadan kalktığını söylemek bir türlü mümkün olmuyor. Rus tarafını dinlediğinizde İdlib’te terör unsurlarının Suriye yönetimini ve Suriye’deki Rus askeri mevcudiyetini tehlikeye soktuğu ve onlara saldırılarda bulunduğu bunun da Rusya ve Suriye’yi rahatsız ettiği dile getiriliyor. Türkiye tarafını dinlediğinizde ise bütün suçun Suriye tarafında olduğu dile getiriliyor. Yani sebebi ziyaret hiçbir sonuca ulaşmıyor. “

    Başkent Moskova’nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenen MAKS-2019 Fuarı’nda Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’yi inceledi. Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov’un aktardığına göre böylelikle ‘Erdoğan, bir Su-57 uçağının kokpitine göz gezdiren ilk yabancı lider oldu.’
    © Sputnik /
    Putin ve Erdoğan, MAKS-2019'da 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi inceledi
    CHP’li Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya gezisini basına yansıyan bilgiler ışığında değerlendirdiklerini vurgulayarak, “Biz baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerde nelerin konuşulduğunu bilmiyoruz. Örneğin Rus tarafına, Türk askeri konvoyuna durup dururken neden bir hava saldırısı olmuştur, bu soru sorulmuş mudur? Örneğin bunun karşılığında Rus tarafı da Türk tarafına neden Türk askeri konvoyunda Suriye’deki terör unsurlarının uzantılarının bulunduğu sorusunu yöneltmiş midir? Bu soruya ‘haberimiz yoktu kandırıldık’ şeklinde mi yanıt verilmiştir.  Rus tarafı da ‘bir dahaki sefere bize sorun biz neyin içinde kimin olduğunu biliriz mi’ demiştir. Bu sorular elbette yanıtlanmayacak zira iki tarafta biliyor ki, Suriye de İdlib’te bir tür danışıklı dövüş sürüyor. Türkiye Soçi  Mutabakatı ile üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyormuş gibi yapıyor. Rusya da Suriye’nin güvenliğini önemsemeye ve bunun tehlikeye girmesine izin vermeyeceğini vurgulamaya devam ediyor” diye konuştu.

    'TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ FARKLI ŞEKİLDE ANLAŞILILOR'

    Ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin’e  güvenli bölge konusunun da sorulduğunu ifade eden Çeviköz,  Putin’in Türkiye-Suriye sınırında bir güvenli bölge kurulmasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü güvence altına almak açısından önemli olduğunu söyleyerek yanıt verdiğini kaydetti.  Çeviköz, şöyle devam etti:

    © AA /
    Rus uzman Putin-Erdoğan görüşmesini yorumladı: Yeni bir jeopolitik güç doğuyor
    “Türkiye de sözüm ona Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsediğini açıklayıp duruyor. Ancak Türkiye ile Rusya arasında toprak bütünlüğü ifadesinin farklı  şekilde anlaşıldığı gün gibi aşikar. Türkiye, Suriye toprakları içende kendi kontrolünde bir güvenli bölge istiyor. Böyle bir güvenli bölge toprak bütünlüğü ilkesi ile bağdaşmaz. Bağdaşması için Suriye yönetimiyle mutabık kalınması gerekir. Mutabık kalınmadığı müddetçe de emme basma tulumba gibi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde  doğu da başta batı da başka sorunlarla karşılaşmaya devam etmesi mukadderdir.  Ayrıca İdlib’te bulunan 3,5 milyon sivilin can güvenliğinin tehlikede olduğu ve yeni bir göç tehlikesinin de mevcut olduğu en yüksek düzeyde yetkili ağızdan itiraf edilmektedir.”

    RUSYA’DAN SAVAŞ UÇAĞI ALINMASI

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, bir gazetecinin "Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alma yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da yanıtladı. Çeviköz, “Türkiye’nin bir  NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400 ile ilgili tartışmaları hepimiz canlı bir şekilde yakından izledik ve bunun yarattığı sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük olarak Türkiye’nin bu şekilde tercihlerinin farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Açıklama, Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), NATO, silah, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.
    AKM'nin son hali havadan fotoğraflandı
    Karikatür
    Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet