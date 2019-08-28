'Rusya ile uzay alanında gelişen işbirliği, füze atımı konusunda da Türkiye'nin gelişmesini sağlayacak'

Rusya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) göndermeyi planlanıyor.

Türkiye açısından bu gelişmeler ne gibi yararlar sağlayabilir? Uzay alanında Rusya ile çalışmanın avantajı nedir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı, emekli Hava Korgeneralişunları söyledi:

"Malumunuz, daha önce bir metrenin altında görüntü almak için bu kabiliyete sahip olan Türk uyduları Rusya’nın yardımıyla uzaya fırlatılmıştı. Yani, iki devlet arasında halihazırda uzay teknolojileri alanında belli çalışmalar mevcut. Şimdi ise iki devletin bu konudaki ortak çalışmaları artarak diğer alanlara taşıma iradesi görünmektedir. İnşallah bu gelişme bizleri çok iyi noktalara taşır. Bu konuda Türkiye son dönemde büyük bir atılım içerisinde. Ve bunu daha ileriye götürmek istiyor. Bu alanda Rusya ile yapılacak olan her türlü çalışma, mutlaka her iki ülkenin de çıkarına olacaktır.

Uydu fırlatma, birinci öncelikli bir olay. Ardından, ona uygun olarak füze yapımı izleyecek. Rusya’nın yardımıyla ilgili füzenin yapımı, aynı zamanda yerden yere ileri noktalara kadar füze atımı konusunda Türkiye’nin gelişmesini sağlayacaktır. Yani, uydu atmanın arkasında bu tür planlar da var. Dolaysıyla bunun, askeri açıdan da önemi büyüktür. O yüzden Rusya ile uzay alanında yapılacak bütün karşılıklı çalışmalar Türkiye açısından çok yararlı olacak diye düşünüyorum."