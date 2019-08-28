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00:04 29 Ağustos 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin

    ‘Rusya, uçak tasarımı alanındaki deneyimini Türkiye'ye aktarmaya hazır’

    © AA / Metin Aktaş
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    Tatiana Şuvalova
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    Rus askeri uzman Makaruk, Rusya’nın havacılık alanında ve özellikle de kendi savaş uçağı geliştirme konusunda Türkiye ile kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

    © Sputnik / Алексей Никольский
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    ‘Rusya Subayları’ Prezidyumu üyesi Tümgeneral Mihail Makaruk, Sputnik’e açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MAKS-2019 Fuarı’nda sergilediği Rusya’yla işbirliği yönündeki duruş, Rusya tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmesi için tasarımcı ve mühendis kadrosu ve üretim tabanı henüz tek başına böyle bir uçağı üretecek düzeye ulaşmış değil. Bu yüzden bu konuda Moskova ile işbirliği yapmak Ankara’nın da işine gelecek” ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE HEM KOMŞUMUZ HEM DE NATO ÜYESİ'

    “Türkiye bir yandan komşumuz, diğer yandan da NATO üyesi” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla birlikte Rusya, Türkiye’nin giderek yüzünü ona çevirdiğini ve NATO ile ABD’nin protestolarına rağmen bir bağımsız ülke gibi Rusya ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu görüyor. Rusya, Yakındoğu, Ortadoğu, Karadeniz bölgesinde barışın sağlanması için Türkiye’ye uçak tasarımcılarımızın deneyimini, havacılık ve radyoelektronik alanındaki başarılarımızı aktarmaya hazır”.

    MAKS-2019 fuarındaki MiG-35 standı
    © Sputnik / Amur Gadjiev
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    Türk lideri ve ona destek veren uzmanların, Rusya’nın ortak uçak üretimi ve kendi savaş uçağını üretme konusunda Türkiye’ye yardımcı olacağından emin olduğunu söyleyen Makaruka, “Bu, iki lider arasında ve iki ülke arasında eşi görülmemiş bir güven olduğunu gösteriyor. Rus lider de bu konuyu inceleme emrini verdi. Halihazırda Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı bu konu üzerinde çalışıyor” dedi.

    'BİR NATO ÜYESİ, RUSYA İÇİN BÖLGEDEKİ ÖNEMLİ MÜTTEFİK HALİNE GELİYOR, BU EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

    Meselenin sadece teknik boyutla sınırlı olmadığını, söz konusunun savaş uçağı, askeri teknoloji olduğuna dikkat çeken Tümgeneral, “Bu durumda, bir NATO üyesi Rusya için bölgedeki önemli müttefik haline geliyor, bu eşi benzeri görülmemiş bir seviye. NATO’nun diğer Avrupalı üyeleri de gelecekte bu örneği takip edebilir” yorumunda bulundu.

    Rusya’nın, uzak menzilli uçaklar, avcı uçaklar, nakliye uçakları motorları ilgili uzun yıllara dayalı deneyime ve radyoelektronik alanında eşsiz tasarımlara sahip olduğunu dile getiren Makaruka, Rusya’nın birçok en yeni teknolojik tasarımı henüz gizli tuttuğunu belirterek, “Halihazırda Rusya, Türkiye’ye teknoloji aktarmayı gerekli görüyor. Mesela Rusya, 4++ nesil savaş uçağı olan Su-35 geliştirdi, Erdoğan bu uçağı MAKS fuarında inceleme fırsatı buldu. Bu araç birçok parametreye göre, örneğin azami hız, kalkış hızı, menziline göre ABD’nin Türkiye’ye teslim etmeyi reddettiği F-35’ten üstün” ifadelerini kullandı.

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    Bununla birlikte Rus ve Amerikan uçaklarının tek yanlı karşılaştırmanın doğru olmadığını, her bir uçağın üstün olduğu özelliği ve kusurları olduğunu söyleyen uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    “Daha önce Sovyetler Birliği’nde, şimdi de Rusya, ABD ve Fransa’da uçak tasarımcıları potansiyel düşman veya partnerin muadilini geçmeye çalışıyor. Ama bazı rejimlerde, bazı yüksekliklerde, belli koşullarda uçağın bazı manevra ve savaş özellikleri sadece birkaç pozisyonda üstün olduğunu açık açık söylemek gerekir. Bazı yönlerde Amerikan tasarımları, bazılarında Rus tasarımlar biraz ileride. Misal dikey uçuş konusunda Rus uçakların orta ve alçak irtifalarda üstünlüğü var, stratosferde ise Amerikalılar üstün olabilir. Bir uzman ve deneyimli pilot olarak ve 20’den fazla ülkede uçak fuarlarını gezen ve inceleyen birisi olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir ülke, ‘bu bizim en iyi uçağımız ve dünyada diğer tüm uçaklardan üstün’ diyorsa bu yalan. Bazı taktik ve teknik özelliklere göre bu böyle olabilir evet, ama genel olarak savaş uçaklarının mutlak bir üstünlüğü söz konusu olamaz. Rus uçakların üstün olduğu özellikler var, ABD’nin üstün olduğu özellikler var, bazı özelliklere göre de eşitler”.

    Etiketler:
    MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı, İşbirliği, Savunma, Recep Tayyip Erdoğan, S-400, NATO, ABD, Türkiye, Rusya
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