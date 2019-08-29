AK Parti'den 'güvenli bölge' yorumu: ABD ile ‘talihsiz' tecrübelerimiz var, ihtiyatlıyız

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili AK Partili Özen, ABD ile yaşanan “talihsiz tecrübeler” nedeniyle güvenli bölge konusunda Türkiye’nin hassasiyetini baştan dile getirdiğini ve oyalanmaya tahammülü olmadığını belirtti. Özen, “Beklentimiz bir an önce hareket edilmesi ve netice alınması” dedi. AK Partili Türkeş de “ihtiyatlıyız” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bir kez daha Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konusuna dikkat çekti. “Bir oyalamaya müsaade etmeyiz” vurgusu yapan Erdoğan’ın, “Güvenli bölge çerçevesinde ortak harekat merkezi kuruldu ve ortak devriyeler yakında başlayacak. Burada iki hususun altını çizmek isterim; birincisi Menbiç’tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. Süreç hızlı ilerlemelidir. İkincisi Fırat’ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyiz. ABD, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle PYD-YPG ile kurduğu ilişkisine son vermeli” sözleri dikkat çekti.
Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanmasını içerirken, “güvenli bölge bir oyalamaya dönüşebilir mi” sorusu da gündemde.
Sputnik’e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ABD ile geçmişte talihsiz tecrübeler yaşandığını ve bu nedenle güvenli bölge konusunda Türkiye’nin artık bir oyalanmaya, vakit kaybetmeye tahammülü olmadığını baştan dile getirdiğini belirtti. Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya koyduğu iradede kararlı olduğunu ifade eden Özen, şöyle devam etti:
“Ancak geçen süreç içerisinde ABD ile maalesef müttefiklik hukukuna uymayan hadiseler de yaşandı. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelendirdiği yapılara hem silah hem de farklı desteklerle, istemediğimiz oluşumlara çanak tutacak davranışlara şahit olundu. Şimdi ABD yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Müşterek Harekat Merkezi kurulması noktasında bir mutabakat sağlandı. Burada özellikle geçmiş döneme ait yaşanan o talihsiz tecrübelerden dolayı, başta Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız kurulan harekat merkezinin işleyişi noktasındaki hassasiyetleri ve beklentileri Türkiye adına dile getirdiler. Nedir bu; burada bir oyalanmaya, vakit kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını baştan dile getiriyorlar. Güvensizlik tabirini çok kullanmak istemesek bile yaşanan tecrübelerden kaynaklı hassasiyetin dile getirilmesi olarak değerlendirilebilir.
“BEKLENTİMİZ İVEDİ HAREKET EDİLMESİ VE NETİCE ALINMASI”
Bizim beklentimiz, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde mutabık kalınan hususlarla alakalı ivedi hareket edilmesidir ve netice alınmasıdır. Bu çerçevede karşı tarafla ilgili burada yaşanacak bir zafiyet ve hatta oyalama gibi bir durum söz konusu olursa Türkiye olarak kendi başımıza gerekli müdahalelerin yapılacağıyla ilgili açıklamalar dile getirildi. Biz arzu ediyoruz ki burada birlikte bir barış koridoru oluşturulsun ve güvenli bölge ile birlikte Suriyeli vatandaşların da kendi ülkelerinde rahat yaşayabileceği, Türkiye olarak da terör noktasında hassasiyetimizin kontrol altına alınabileceği bir bölge haline gelsin.”
“NATO’DAKİ MÜTTEFİKİMİZE GÜVENMEK İSTİYORUZ AMA BU O KADAR KOLAY DEĞİL”
AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kaygılarının” çok açık ve net olduğunu ifade ederken, “Cumhurbaşkanının kaygıları Türkiye’nin kaygılarıdır, onlar da gayet net. Biz stratejik ortağımıza, NATO’daki müttefikimize bu konuda güvenmek istiyoruz, inanmak istiyoruz” dedi.
Türkeş’e göre bugüne kadar sahadan gelen bilgiler bunun o kadar kolay olmadığını da gösteriyor. PKK, YPG ve PYD’ye işaret eden Türkeş, “Aynı adamlar, aynı sahada, teröristler, maalesef silahlandırıldı. Bu nedenle zor bir süreç ama Türkiye bir güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Bu sadece Türkiye açısından gerekli değil, Suriyeli vatandaşlar açısından da çatışmasızlığın olduğu bir bölge herkesin menfaatine. Türkiye elinden geleni yapacaktır. Bir müşterek harekat merkezi de tesis edildi, deneyelim, görelim ancak ABD sahadaki oluşumlara ne kadar söz geçirebilir, ne kadar disipline edebilir, bekleyip göreceğiz” diye konuştu. Türkeş, bu noktada “ihtiyatlıyız” derken, “Çünkü daha önce kötü tecrübelerimiz var” ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)