Rus pilot: Türkiye ile ortak uçak üretiminde Rus-Çin deneyiminden yararlanılabilir

Rus ulusal kahramanı, 1. sınıf deneme pilotu, havacılık uzmanı Anatoliy Knışev, Sputnik’e açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in MAKS-2019 havacılık fuarında kaydettiği gibi, Türkiye’yle her türlü işbirliği her iki tarafın yararına. Geliştirmeye ortak yatırım yapmalar, geliştirmeye Rus ve Türk tasarımcıların çekilmesi, her iki tarafa hava aracı tasarımı ve üretimi konusunda tasarruf etme imkanını veriyor. Üretim sürecine sadece tasarım girmiyor, en önemlisi, her iki tarafın hem askeri hem de sivil havacılıkta kullanabileceği yeni teknolojiler geliştirmektir. Bu sadece havacılık için değil, savunma sanayisinin diğer kolları içinde geçerli, zira Türkiye S-400 aldı ve hatta bu füze sistemlerinin ortak üretimi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, savunma sanayisi, sivil ve askeri havacılıkta, teknolojik ve ekonomik parametrelere göre en güvenilir ve en yeni ileri teknolojiler ürettiğini kaydeden uzman, "Elbette Rusya onu satma niyetinde ama aynı zamanda bu teknolojileri ve tasarımlarını paylaşmaya ve harcamaları azaltma ve kazancı artırma fırsatını verecek ortak üretime de hazır. Ama önce anlaşmanın sağlanması ve üretilecek belirli uçağın adı açıklanmalı. MAKS fuarında 4++ nesil uçaktan bahsedilmişti. Anlaşmada, her bir tarafın taahhütleri de belirlenecek, bu taahhütler savunma bakanlıkları ve genelkurmay başkanlıklara bağlı olacak" dedi.

Anlaşma olasılığının yüksek olduğunun altını çizen Knışev, Rusya’nın bu konuda büyük deneyime sahip olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Devlet Başkanı Putin, MAKS fuarında, Rusya’nın Türkiye’ye hem uçak satacağını hem de Türkiye’yle ortak savaş uçağı üreteceğini açıkladı. Bu, ön mutabakatın olduğu anlamına geliyor ve anlaşma yapılacağı olasılığı yüksek. Anlaşma muhtemelen Çin ile benzer senaryoya göre hayata geçecek. Çin, 2016 yılında Rusya’dan Su-35 satın almıştı, ayrıca ortaklaşa CR929 uçağı üretiliyor."