'ABD ‘F-35’i vermiyorum’ derse, Türkiye Rusya’dan veya başka bir ülkeden ihtiyacını temin edebilir'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunda "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz" dedi. Esper’in söz konusu açıklamasını SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan Sputnik’e değerlendirdi.

ABD İLE TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİ ÇOK FARKLIYDI ANCAK BU DEĞİŞTİ

ABD ile Türkiye’nin geçmişteki ilişkilerinin çok farklı olduğunu ifade eden SDE Başkan Yardımcısı Tan, “Türkiye’nin dış politikası ABD’nin dış politikasına aykırı, uyumsuz olmazdı veya olamazdı, olmasına da müsaade edilmezdi belki. Türk hükümetleri de buna son derece itina gösterirler ve titizlikle uyarlardı. Yani iki bağımsız ülkenin dış politikası gibi düşünmemek gerekirdi” dedi. Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu değişti. Yani Türkiye kendi ekseninde kendi dış politikasını uygulamaya başladı. Buradaki handikap şu; ABD, Türkiye’nin kendi bağımsız dış politikasını kabullenemiyor. Esas temeldeki mesele bence buradan kaynaklanıyor, sadece S-400 konusunda değil bir çok konuda aynı şeyler yaşanıyor. Suriye konusunda bunu görüyoruz, Kıbrıs konusunda görüyoruz, Türkiye’nin bütün dış politikasını etki altına alarak sanki ABD’nin bir şubesi gibi hareket etmesini bekliyor ABD. Bu artık olmaz, bundan Washington’un vaz geçmesi gerekiyor, olmayacağını kabul ederek, Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu kabullenerek, ona görü Türkiye ile ilişkilerini düzenlemesi gerekiyor ABD’nin“.

'ABD SAVUNMA BAKANIN AÇIKLAMALARI KARŞILIĞI OLMAYAN BOŞ İFADELER'

ABD Savunma Bakanı Esper’in açıklamalarını ‘karşılığı olmayan ve boş ifadeler’ olarak niteleyen Alper Tan, “Çünkü Türkiye ciddi bir devlet. Rusya ile bu kadar ilişkiye girmişken bu kadar yatırım yapmışken bu kadar önemli stratejik tercih yapmışken, bundan vaz geçmesi yani F-35’i alacağım diye S-400’ü depoya kaldırması zaten söz konusu bile olamaz, yani böyle olsa bile kabul etmeyiz diyor ama, böyle zaten olmaz” dedi. Tan, şöyle devam etti:

“Böyle olmayacağını bence Amerikalılar son derece iyi biliyorlar. Türkiye’nin geri adım atmayacağını bildikleri için de her defasında bir açık kapı bırakıyorlar konuşmalarında. Yani Türkiye’nin Amerika’nın müttefiki olduğunu, NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu, ABD ile Türkiye’nin ilişkilerini bozmamaya çalışacaklarını, hassas olduklarını ifade ediyorlar. Bu Türkiye’yi kaybetme korkusundan kaynaklanıyor ABD açısından baktığımızda“.

'BU SAATTEN SONRA TÜRKİYE ATTIĞI ADIMLARDAN GERİ DÖNMEYECEKTİR'

SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan, Türkiye’nin çok boyutlu değerlendirme yaptıktan sonra S-400 almaya karar verdiğini vurgulayarak, “Son derece isabetli bir tercihtir bu. Bu, bir savunma sistemidir, bir saldırı sistemi değildir. Savunma sistemi olmasına rağmen ABD’nin Türkiye sanki bir saldırı silahı alıyormuşçasına tepki göstermesi de zaten son derece anlaşılabilir bir şey. Anlaşılmaz diyeceğim ama benim tarafımdan anlaşılabilir bir şey. Yani bunu sadece bir ülkenin düşmanı yapabilir. ‘Ben sana saldıracağım sen kendini savunma’ veya ‘birisi sana saldıracak olursa sakın kendini savunma, savunmasız vaziyette saldırılara açık halde bekle’ demektir ABD’nin yapmaya çalıştığı veya ifade ettiği. Ama bu dönemler geride kaldı bence ve bu saatten sonra Türkiye attığı adımlardan geri dönmeyecektir” diye konuştu. Tan, bu konuda geri adım gibi bir seçeneğin de zaten masada olduğunu düşünmediğini söyledi.

“ABD F-35 VERMİYORUM DERSE TÜRKİYE RUSYA’DAN VEYA BAŞKA ÜLKEDEN TEMİN EDEBİLİR”

Peki F-35 programından tamamen çıkarılan Türkiye bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izler? F-35’ler verilmezse Türkiye’nin başka alternatiflere yöneleceğini kaydede Tan, “Türkiye, eğer ‘F-35’i vermiyorum’ derse ABD, Rusya’dan veya başka bir ülkeden bunu temin edebilir, verse bile temin etme hakkı vardır ve bunu yapmak isterse yapar” dedi. Tan, şöyle devam etti:

“AMA NİHAYETİNDE ABD’NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMAK BİR TARAFA…”

“Ama ben nihayetinde ABD’nin F-35 programından çıkarmak bir tarafa, bir süre sonra Türkiye’yi kendileri bu uçakları alması için zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani ‘aman illa ki alın, ne olursunuz gelin size uçak satalım’ diye veya program ortaklığınızı devam ettirin diye kendilerinin yalvaracaklarını düşünüyorum. Çünkü dünyanın her tarafına, her ülkeye posta koyarak, tehdit ederek, şantaj yaparak, bir şey elde edemezsiniz. Elde edeceğiniz şey geçici ve kısıtlıdır ve dünyayı sadece kendinize hasım haline getirirsiniz. Dünyanın her tarafını kendinize hasım ettiğinizde de orada rahat ve huzur içerisinde de yaşayamazsınız. ABD kendi elleriyle bütün dünyayı kendine düşman hale getiriyor. Esas temelde bu şeyden vazgeçmesi lazım ABD’nin. Dünyada sadece ABD ve Amerikalılar yaşamıyor. Geri kalan insanlar da yaşıyorlar ve bunların da bağımsız hareket etme hakları ve yetkileri var. Bunu anlaması ve kabullenmesi gerekiyor ABD’nin. Çin’i tehdit edip, Kore’yi tehdit edip, Pakistan’ı tehdit edip, Suudi Arabistan’ı tehdit edip, Türkiye’yi tehdit edip, Venezüella’yı tehdit edip tehdit ötesinde şantaja başvurup, darbeye iç karışıklıklara yol açarak bir yere varamazsınız. Yani bu çıkmaz sokak ABD açısından”.