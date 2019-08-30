AK Partili Turan: ABD, PKK ve uzantılarına verdiği desteği çekmeli, silah ve teçhizatlarını geri almalı

AK Partili Hasan Turan, güvenli bölge konusunda "ABD, Mümbiç'te olduğu gibi oyalama sürecine girmemeli" derken, "PKK ve uzantılarına verdiği desteği çekmeli, silah ve teçhizatlarını geri almalı" vurgusu yaptı. Turan, Rusya'dan savaş uçağı alınabileceği mesajlarına ilişkin de, "ABD ikili anlaşmalara aykırı davranırsa Türkiye diğer seçeneğe yönelmek zorunda" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Hasan Turan, Sputnik’e yaptığı açıklamada yankıları devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve ardından Suriye ve bölge konusunda verilen mesajları değerlendirdi.

AK Partili Turan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemde özellikle Suriye eksenindeki gelişmeler bağlamında artan bir ivme ile devam ettiğini belirtti.

Türkiye dış politikasının temel argümanlarından birine göre Türkiye için herkesin potansiyel dost ülke olduğunu ifade eden Turan, "Biz barış ve huzur için atılacak her türlü adımı samimiyet ve kararlılıkla atmaya istekliyiz ancak bizim önceliğimiz ülkemizin ve milletimizin menfaatleridir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nı gezmiş ve Türkiye’nin Rusya’dan F-35’lerin alternatifi olarak değerlendirilen Su-57 savaş uçaklarını alabileceğine ilişkin mesajlar gündeme gelmişti.

'NATO ÜYESİ OLMAYAN BİR ÜLKEDEN SİLAH SATIN ALINMASI TERCİHTEN DEĞİL ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANIYOR'

AK Partili Turan, "Son dönemde S-400 ile başlayan süreç bir takım çevreleri rahatsız etse de artık bu iş bitti ve yeni bir aşamaya gelindi. Türkiye gücünü artıracak, hava ve karadan güvenliğini sağlayacak her türlü ekipman ve silahı almak zorundadır, yaşadığımız coğrafya bizi buna zorunlu kılmaktadır. Eğer barış isteniyorsa, barışa zorlayacak bir gücünüz olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretinde gündeme gelen savaş uçakları konusu yeni değildir. NATO kanadında yer alan Türkiye’nin NATO üyesi olmayan bir ülkeden silah satın alması bir tercihten değil bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Kaldı ki bunu hem NATO ve ABD kaynakları doğrulamıştır. Eğer Türkiye hava sahasını güvenliğe almak istiyorsa eskiyen teknolojisini ve silahlarını yenilemek zorundadır. Buna mecburdur. Son teknoloji ile üretilen F-35 var ve Su-57 var, birisi ABD menşeili diğeri Rusya. Eğer ABD uçak satmazsa ve ya ikili anlaşmalara aykırı davranırsa Türkiye diğer seçeneğe yönelmek zorunda kalacaktır, bu Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Hava sahamızı birilerinin inisiyatifine göre kontrolsüz bırakamayız” diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGE: ZAMAN KAYBEDİLMEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konusuna da değinen Turan, ABD ile varılan mutabakata işaret ederken, mutabakatın zaman kaybetmeden hayata geçmesini beklediklerinin altını çizdi.

Turan, “Türkiye olarak oylanacak, avutulacak bir ülke değiliz. Bu konuda askeri ve siyasi temsilcilerimiz her platformda gerekeni dile getirdiler. Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeler ışığında kendi hazırlığımızı yaptık, terörize olan yapılara son vereceğiz. Buna ister ABD ortak olsun, yanımızda olsun ve ya olmasın. ABD Mümbiç’te olduğu gibi oyalama sürecine girmemelidir, kararlılığımızı görmeli, buna göre adım atmalı, gereğini yerine getirmelidir, PKK ve uzantılarına verdiği desteği çekmeli, silah ve teçhizatlarını geri almalıdır. Milletimizin beklentisi de bu yöndedir. Eğer bu yapılmasa Türkiye Cumhuriyeti mutlaka gereğini yapacaktır” dedi.

Erdoğan’ın Moskova ziyaretinin bir diğer önemli başlığı ise İdlib konusu idi. AK Partili Turan, İdlib konusunda iki ülke başkanlarının olumlu diyaloglarının devam ettiğini ve bunun da memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Siyasi istikrarsızlık ve çatışma kimseye fayda getirmemektedir. İdlib’de yaşanan insanlık trajedisinin en acı tarafı masum insanların bombalar altında can vermesidir. Buna başta Rusya olmak üzere bölgede aktif olan ülkeler kayıtsız kalmamalı” değerlendirmesinde bulundu.