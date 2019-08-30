'ABD, Türkiye'yle işbirliği yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor'

Sputnik’e demeç veren eski Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı ve askeri uzman Vladimir Yevseyev, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un "Suriye'de iki şey yapmaya çalışıyoruz. Birincisi, YPG ve PYD'nin yardımıyla IŞİD'le mücadele etmek, ikincisi de müttefikimiz Türkiye'nin Suriye sınırındaki duruma ilişkin endişelerine önem vermek" açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'yle işbirliği yapıyormuş gibi görünmeye çalıştığını ve Türkiye'nin kabul etmemesine rağmen acilen 5 kilometrelik güvenlik bölgesi kurmasının bunun kanıtı olduğunu anlatan Yevseyev, "ABD, bir koltukta iki karpuz oturtmaya çalışıyor ancak bunu yapamayacaklar ve Washington'un bu ikili tutumu Türk-Amerikan ilişkilerini kaçınılmaz bir şekilde olumsuz etkileyecek. Ayrıca bu tutum, Türkiye'yi ABD'nin hoşlanmadığı adımlar atmaya teşvik ediyor" dedi.

'MÜNBİÇ'TEKİ DURUMLA PARALELLİKLER YAŞANACAK'

DSG'nin ABD'nin sahadaki tek destekçisi olduğunu ve bundan dolayı Washington'un DSG'ye yardıma devam ederek Türkiye'ye verdiği sözleri çiğneyeceğini düşünen Rus uzman, Münbiç'teki durumla paralelliklerin mutlaka yaşanacağının altını çizdi.

'ABD GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA KÜRTLERİ DİNLEYECEK'

Yevseyev, ABD'nin güvenlik bölge konusunda Kürt oluşumların lehine olacak şekilde tavır takınacağını ve Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarını dikkate almayacağını da söyledi.

Washington'un böylelikle Ankara önündeki yükümlülüklerini ihlal edeceğini belirten Yevseyev, ABD'nin ortak devriye görevini de sağlayamayacağını, zira Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgenin öngörülen uzunluğunun birkaç yüz kilometre olduğunu ifade etti. Bu durumda Türkiye'nin tek başına devriyelere başlayacağını ekledi.

'KÜRTLER ŞAM'LA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİ'

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin Şam'la işbirliğini güçlendirmesi ve tek devlete entegre olması gerektiğini söyleyen Rus uzman, "Bu, sınırda Türkiye'yle yaşanan gerilimin ortadan kalkmasını sağlar. Türkiye gibi Rusya da, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği görüşünü savunuyor" dedi.