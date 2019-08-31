Süryaniler, aziz Mor Gabriel'in vefatının bin 351. yılı nedeniyle Midyat’ta buluştu. Dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilen Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı'nda yapılan anmaya bin kişi katıldı.

Mardin’in Midyat İlçesi’nde Süryani aziz Mor Gabriel, düzenlenen törenle anıldı. Mor Gabriel, kendi ismini taşıyan ve dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilen Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı’nda düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vefatının bin 351. yıldönümünde anıldı.

Süryani Ortodoks cemaatine din adamı yetiştiren, Süryanicenin yaşatılmasına da öncülük eden manastırda düzenlenen anmaya dünyanın çeşitli kentlerinden çok sayıda Süryani katıldı.

Süryanilerin çok büyük manevi duygular beslediği Aziz Mor Gabriel’i anma günü etkinliğinde dualar edildi. Manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak tanımlanan ‘Şahro ’Mor Gabriel’ (gece ibadeti bayramı) için Türkiye, Almanya, Hollanda, ve Belçika gibi ülkelerden yaklaşık bin kişi katıldı.

Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti © Sputnik / Sertaç Kayar

Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti © Sputnik / Sertaç Kayar

Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 3 © Sputnik / Sertaç Kayar Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti

Ayini Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, İsveç’ten gelen Metropolit Dioskoros Benyamin Ataş, Almanya’dan gelen metropolit Yulios Hanna Aydın ayini yönetti.

Yapmış olduğu mucizelerin yanı sıra, ruhsal yetkinliği, alçak gönüllülüğü, hayırseverliği, misafirperverliği ve barışçıl yönetim anlayışı ile Süryanilerin gönlünde taht kuran ve büyük saygı duydukları Azizleri Mor Gabriel’in ismini kız çocuklarına ‘Gabriella’ ve erkelere de ‘Gabriel’ ismini vererek ölümsüzleştiriyorlar. Törene ayrıca aziz Mor Gabriel’in ismini taşıyan çoluk çocuk demeden 7’den 70’e her yaştan Süryani vatandaşın ilgi gösterdiği ayin yaklaşık 2.5 saat devam etti.

İncil’den okunan ayetlerle başlayan özel ayin, ilahilerin okunması ve yapılan dualarla devam etti. Ayinin ardından yapılan konuşmalarda, barış, kardeşlik ve huzur mesajları verildi.