Süryani Ortodoks cemaatine din adamı yetiştiren, Süryanicenin yaşatılmasına da öncülük eden manastırda düzenlenen anmaya dünyanın çeşitli kentlerinden çok sayıda Süryani katıldı.
Süryanilerin çok büyük manevi duygular beslediği Aziz Mor Gabriel’i anma günü etkinliğinde dualar edildi. Manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak tanımlanan ‘Şahro ’Mor Gabriel’ (gece ibadeti bayramı) için Türkiye, Almanya, Hollanda, ve Belçika gibi ülkelerden yaklaşık bin kişi katıldı.
- Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti© Sputnik / Sertaç Kayar
- Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti© Sputnik / Sertaç Kayar
- Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti© Sputnik / Sertaç Kayar
Ayini Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, İsveç’ten gelen Metropolit Dioskoros Benyamin Ataş, Almanya’dan gelen metropolit Yulios Hanna Aydın ayini yönetti.
İncil’den okunan ayetlerle başlayan özel ayin, ilahilerin okunması ve yapılan dualarla devam etti. Ayinin ardından yapılan konuşmalarda, barış, kardeşlik ve huzur mesajları verildi.
Süryaniler kutsal gün için Midyat'a akın etti https://t.co/jeWHnzmNXe pic.twitter.com/nSdb3JfFbb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 30, 2019
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