‘Putin, G7 açıklamasında Türkiye’nin çıkarlarını dikkate almaya çağırıyor’

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Türkiye’yle çok yönlü ve uzun vadeli işbirliğine ilgi duyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Üstelik bu işbirliği, başta Ortadoğu bölgesi ve öncelikle Suriye’de olmak üzere büyük uluslararası politikalar açısından da ilgi çekiyor. Karşılıklı olarak yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini de ilgi çekiyor. Bu yüzden Rusya lideri Türkiye’yle işbirliği için yeni imkanlar ve dünya çapında ağırlığını ve otoritesini yükseltecek yeni belli platformlar bulmaya çalışıyor. Bunun tamamen adil ve her iki ülkenin çıkarına olduğunu düşünüyorum”.

Türkiye’nin bölgede giderek yükselen rolüne dikkat çeken ve çıkarlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eden Fitin, “Vladimir Putin, Türkiye’nin, çok dikkatli yaklaşılması ve dikkate alınması gereken çıkarları olan büyük bölgesel güç olduğunu düşünüyor. Türkiye’nin bölgedeki rolü gelecekte çok daha fazla büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Boris Dolgov’a göre Putin’in açıklaması, “Rus yönetiminin, Türkiye’nin uluslararası topluluktaki rolüne, özellikle de Ortadoğu’daki faaliyetine ve Suriye’deki çatışmanın çözümüne yaptığı katkıya gerçekten de yüksek değer verdiğini gösteriyor”.

Putin’in bu açıklamasının, Türkiye’nin jeopolitikadaki rolünü artırma amacını taşıdığını kaydeden Dolgov, “Türkiye’nin G7’ye katılmasının ne kadar gerçekçi olduğunu söylemek şimdilik zor. Bu bir zaman meselesi. G7 üyeleri bunu nasıl algılar? Ama Putin’in bu sözleri, mevcut tüm anlaşmazlıklara rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerini doğruluyor. Görüş ayrılıkları var ama buna rağmen, jeopolitikanın böyle radikal konularında, Rusya ve Türkiye işbirliği yapabiliyor, Vladimir Putin’in bu teklifi de bunu kanıtlıyor. Putin’in bu teklifi, Türkiye’nin jeopolitikadaki, uluslararası sorunların çözümündeki rolünü artırmaya yönelik. Bu, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğini ve ortaklık bağlarını doğrulayan bir an” yorumunda bulundu.