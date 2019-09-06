Kayıt
03:42 06 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Muhammed Sirus Seccad Gazi

    Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Hindistan’ı BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya çağırıyoruz

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı Gözde Ocak
    0 10

    Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, “Hindistan’ı, BM yönetimli demokratik bir plebisit aracılığıyla gerekeni yapmaya ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını uygulamaya çağırıyoruz” dedi. Gazi, uluslararası toplumun “soruna dahil olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini” de belirtti.

    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Keşmir sorunu: Pakistan'dan Hindistan ile diyaloga 'şartlı evet'
    Hindistan’ın, Cammu Keşmir bölgesinde, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasının ardından gelişen kriz sürerken, Ankara’da “Cammu Keşmir Anlaşmazlığı: Güncel Krizin Bölgesel Barış ve Güvenliğe Tehditleri” başlıklı bir konferans düzenlendi.

    “CAMMU KEŞMİR BÖLGESİ DÜNYANIN EN BÜYÜK TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

    Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi, bugün dünyadaki en ciddi insani krizlerden birinin tam da uluslararası toplumun gözleri önünde yaşandığını belirterek, “Neredeyse bir aydır Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir bölgesi, dünyanın geri kalanından tamamen bloke edilmiştir, insanların internet erişimi, medya erişimi, her türlü iletişimi kesilmiştir, bölgeye insan hakları kuruluşlarının gelmesi engellenmektedir. Bizler, dünya tarihinde ‘demir perde’ye şahit olduk. Keşmir’de de ‘safran perde’ yaşanıyor” diye konuştu.

    Keşmirlilerin ilaca, gıdaya erişimlerinin olmadığını, sistemli olarak her türlü insani haklarının engellendiğini, bölgedeki siyasi liderler ve aktivistlerin ya tutuklandıklarını ya da ev hapsinde olduklarını kaydeden Gazi, “Bir başka deyişle Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesi, hali hazırda dünyanın en büyük toplama kampına dönüşmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

    Pakistan'ın Karaçi şehrinde Hindistan'ın Keşmir kararına yönelik protesto mitingi
    © REUTERS / AKHTAR SOOMRO
    Pakistan'dan Keşmir uyarısı: Nükleer silahı bulunan iki devlet askeri çatışmaya daha da yaklaşacak

    Hindistan hükümetinin 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal ettiğini anımsatan Büyükelçi Gazi, “Hindistan, Cammu Keşmir bölgesindeki anlaşmazlığın barışçıl yollardan çözümünü istemediğini bir kez daha göstermiştir, aynı zamanda da bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik niyetini de açıkça ifşa etmiştir” diye konuştu.

    “ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN BÜYÜK YARA”

    Bölgedeki bu durumun bölgesel barış ve güvenliği de tehdit ettiğini kaydeden Gazi, “Uluslararası arenada kabul gören bu ihtilafın çözümsüz kalması akabinde iki ülke arasında savaşlara ve ya savaşa benzer durumlara yol açmaktadır. Filistin’de yaşananların da uluslararası gündemde yanıt bulmaması, uluslararası barış ve güvenliğe olan tehdidi, bu benzerlik unutulmamalı. BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının, ki bu kararlar bildiğiniz üzere işgal altındaki toplulukların haklarını garanti altına alır, bunların zaman içinde sistemli bir şekilde ihlal edilmesi de içinde bulunduğumuz durumu ortaya çıkarmıştır” dedi. 

    Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde protestolara polis müdahalesi
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    ABD'den Keşmir açıklaması: Endişeliyiz
    BM Güvenlik Konseyi kararlarının Hindistan’ın Keşmir üzerindeki taleplerini geri çevirdiğini anlatan Büyükelçisi Gazi, “Açıkça Cammu Keşmir bölgesinin nihai durumunun ne olacağına Keşmirlilerin demokratik yöntemlerle bağımsız, tarafsız bir şekilde BM’nin himayalerinde görüşlerinin alınmasıyla, karar verileceğini belirtmiştir. Ancak 5 Ağustos itibariyle Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesine uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal başlatması, BM Güvenlik Konseyi bağlayıcı kararlarına da uymadığı anlamına gelmektedir. Hindistan’daki bu durum yine uluslararası barış ve güvenliğe büyük yaralar getirmektedir” diye konuştu.

    Hindistan güçlerinin kontrol hattındaki ateşkes ihlallerinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Büyükelçisi Gazi, “Bölgedeki gerginliğin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir zamanda, Hindistan’ın liderliği nükleer tehdit oluşturmaktadır. Hindistan Savunma Bakanının demiş olduğu üzere, ‘Hindistan’ın bundan böyle nükleer silah kullanmama ilkesi duruma göre değişebilir.’ Seçim kampanyası sırasında; oy toplamak için bir taktik olarak benzer ifadeler Hindistan Başbakanı tarafından da kullanılmıştır. Pakistan Başbakanı; Keşmir ve halkına yönelik Hint saldırısını durdurmak için dünya hiçbir şey yapmazsa nükleer silahlı iki devletin askeri karşılaşmasının, yakınlaşmasının tüm dünya için sonuçları olacağı konusunda uyarı yapmıştır” diye konuştu.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
    Pakistan Başbakanı Han'dan 'nükleer savaş' uyarısı

    ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

    Uluslararası topluma “soruna dahil olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında” bulunan Gazi, şöyle devam etti:

    “Bu şartlar altında, uluslararası toplumun soruna dahil olması ve Hindistan’ın gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine karşı etik, ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmesi zaruridir. Cammu ve Keşmir’deki işgalin acilen kaldırılması için çağrıda bulunulması, durumun yerinde değerlendirilmesi için uluslararası insan hakları örgütlerinin ve gözlemcilerin bölgeye erişimine izin verilmesi, cezasızlığın sonlandırılması, yıllarca süren insan hakları ihlallerine yönelik faillerin sorumlu tutulması için BM ev sahipliğinde bağımsız bir araştırma yürütülmesi gerekmektedir. Kendisini dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanımlayan Hindistan’ı, Keşmirlilerin isteklerini anlamak için BM yönetimli demokratik bir plebisit aracılığıyla gerekeni yapmaya ve BM Güvenlik Konseyinin kararlarını uygulamaya çağırıyoruz.”

    Büyükelçi Gazi, Keşmirliler dahil olmak üzere Pakistan halkı ve hükümetinin, “insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve Keşmirlilerin kendi kaderlerinin tayin hakkının temin edilmesi için” uluslararası toplumun önemli bir üyesi olan Türkiye’nin desteğini de önemsediklerini kaydetti. 

    Pakistan askeri Hindistan sınırını gözlüyor.
    © AP Photo / M.D. Mughal
    Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 sivil öldü, 3 yaralı

    “KEŞMİRLİLER KENDİ KADERLERİNİ KENDİLERİ TAYİN ETMELİ”

    Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Büyükelçi Gazi, 5 Ağustos’ta olanların Hindistan’ın Keşmir sorununda attığı en son adım olduğunu ifade ederek, Hindistan’ın Keşmir topraklarını, Keşmirliler olmadan bünyesine katmak istediğini belirtti. Gazi, “Nihai amaç o bölgeyi topraklarına katmak. Buradaki referandumlar hayata geçirilmiş olsaydı tüm problemler zaten son bulacaktı. Belki de Keşmirliler Hindistan’ın bir parçası olmak isteyecekti. Biz de buna saygı duyacaktık ama bunu hiçbir şekilde yapmıyorlar. Neden bu kadar az sayıda insan için bir refandum yapmak, yenilemek bu referandumu ve sonuçlarını uygulamak zor geliyor?” diye konuştu. Gazi, bir 10 yıl sonra da Keşmir’deki bu çözümsüz durumdan bahsediliyor olunacağını söylerken, “Çünkü bu sorunun çözümü uygulanmıyor; uygulanışı belli Keşmirlilere soracaksınız, kendi kaderlerini onlar tayin edecek. Neden Hindistan Keşmirlilere sormuyor, biz ‘onlara sorun’ diyoruz. Siz baskı kurup işgal altına alıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Cammu Keşmir, Keşmir, Hindistan, Pakistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yenikapı'daki İBB'ye ait araçlar drone ile görüntülendi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet