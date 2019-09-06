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    G7

    Prof. Dr. Abuzer Pınar: Türkiye’nin G7 gibi platformlarda bulunması bu ülkelerin de yararınadır

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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    Yazarı Yurdagül Şimşek
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    Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Türkiye’nin G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer alması gerektiğine ilişkin açıklamasını değerlendiren ekonomi uzmanı Prof. Dr. Abuzer Pınar, “Dikkate alınması gereken bir teklif” dedi. Türkiye’nin temsil ettiği ciddi bir güç olduğunu vurgulayan Pınar, Türkiye’nin bu tür platformlarda bulunmasının bu ülkelerin de yararına olduğunu söyledi.

    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    ‘Putin, G7 açıklamasında Türkiye’nin çıkarlarını dikkate almaya çağırıyor’
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Rusya'nın G7'ye katılımı ve G8'in yeniden oluşturulması konusunda değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'nin bu formatta yer almasına ilişkin açıklama yaptı. Putin, “S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

    ‘DÜNYANIN EKONOMİK DENGESİ DEĞİŞİYOR’

    Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)  Ekonomi ve Finans Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar, dünyanın ekonomik dengesinin değiştiğini, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Asya’ya doğru Avrasya’ya doğru kaydığını söyledi. Pınar,“Bu bir gerçek. Burada her ne kadar ekonomik hacim itibariyle bu tanımlar yapılıyorsa bile artık bu tanım yetmiyor” dedi.

    © REUTERS / Alexander Nemenov
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    Putin’in daha önce de Rusya, Çin ve Hindistan’ın da katılımı ile G10’u gündeme getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Pınar, şöyle konuştu:

    TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DENGE ÜLKE OLARAK YER ALABİLİR

    “Türkiye’nin tabi önemli bir pozisyonu var. Yıllarca Batı paktları içerisinde bulunmuş, piyasa ekonomisini, demokrasiyi, AB’ye üye olmasa bile sürekli AB’nin etki alanı içende ve etkileme gücüne sahip bir ülke olmuş. Avrupa Konseyi’nde. Dolayısıyla bu yönüyle Batı’ya yakınken diğer yönüyle birçok nedenden dolayı Asya havzasına da yakın bir ülke. Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü aslında. Bu sadece bulunduğu coğrafya itibariyle değil, ekonomik yapısı itibariyle de öyle. Örneğin imalat sanayi çok güçlüdür Gümrük Birliği içerisinde. Siyasi yapısı itibariyle Avrupa’dan uzak değil. Ama diğer taftan tarihsel olarak Asya’ya çok yakın, orayla bağları güçlü. Şu anda da Rusya ile daha yakın ilişkiler kuruyor. Bu anlamda ben Türkiye’nin burada önemli bir denge ülke olarak o tür bir oluşumun içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum.

    ‘EKONOMİK BÜYÜKLÜK ÜZERİNDEN YAPILAN TANIMLAMA DEĞİŞMELİ’

    Dmitriy Savelyev
    © Sputnik /
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    Ancak şöyle bir şey var tabi. G7, G10, G20 dediğiniz zaman ekonomik büyüklük itibariyle bunları tanımlıyoruz. Burada farklı bir mantığın gündeme getirilmesi gerekir. Artık basitçe ekonominin hacmi üzerinden bir tanım değil de hakikaten bugün dünya ekonomilerini büyük ölçüde kontrol eden ülkeler olarak tanımlamak ve düşünmek lazım. Burada ama Rusya’nın, Hindistan’ın, Çin’in de içerisinde olduğu bir oluşum üzerinden gitmek lazım. Eğer adil bir yapılanma olacaksa.”

    ‘SADECE EKONOMİK PARAMETRELERLE OLMAZ’

    Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’nin bu oluşumlarda yer alması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Abuzer Pınar, “Hem ekonomik büyüklük itibariyle hem de dünyadaki ekonomik iş bölümü içerisindeki yerleri itibariyle. Yani bunu hem siyasi hem ekonomik olarak düşünmek lazım. Sadece ekonomik parametrelerle olmaz. Çünkü bunlar zaten karşılıklı birbirini etkileyen şeyler. Yani ekonomi aynı zamanda siyasi gücü getiriyor, siyasi güç olmadan ekonomi sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla bir de dünyanın ekonomisini ve siyasi dengelerini düşündüğümüzde farklı bir tanımlamaya gitmekte yarar var” diye konuştu.

    G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
    © AA /
    G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
    Böyle bir dengeyi ABD ya da mevcut G7’lerin isteyip istemeyeceğini bilemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Pınar, “Ama Avrupa havasının ben buna yatkın olduğunu düşünüyorum.  Çünkü Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne de soğuk bakan bir havza değil Batı Avrupa. Bu konuda ABD ve Trump’ın ne düşüneceğini bilmiyorum. Ancak G7’den birçok ülkenin de buna hayır demeyeceğini düşünüyorum” dedi.

    ‘TÜRKİYE’NİN BU PLATFORMLARDA YER ALMASINDAN AVRUPA VE ASYA HAVZASI ÇOK YARARLI ÇIKAR’

    Peki Türkiye’nin G7 gibi bir platformda yer alması hem o ülkelere hem Türkiye’ye ne kazandırır? Prof. Dr. Pınar bu soruyu ise  “Türkiye’nin temsil ettiği ciddi bir güç var. Bu sadece ekonomik rakamlarla ifade edilecek bir şey değildir. Ortadoğu’nun komşusu önemli bir ülkedir. Hem siyasi hem ekonomik olarak ciddi etkili bir ülkedir. Orta Asya’ya doğrudan bağlı bir ülkedir. Sadece tarihsel bağlarda değil buradaki sadece dini bağlar da değil aynı zamanda ekonomik olarak da Avrupa’ya açılan bir kapıdır. Enerji yolları, enerji güvenliği itibariyle Türkiye önemli bir konumda şu anda. Hem Rusya açısından hem Azerbaycan açısından hem diğer Orta Asya ülkeleri açısından. Dolayısıyla Türkiye’nin bulunması hem bu ülkelerin yararınadır hem de tabi ki Türkiye’nin yararınadır nihayetinde. Etkili olduğunuz zaman karar mekanizmalarında bulunduğunuz zaman bundan tabi ki siz de çok yararlısınız. Ama bir bütün olarak Avrupa ve Asya havzasının bundan çok yararlı çıkacağını düşünüyorum” diye yanıtladı.

    ‘DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR TEKLİF’

    Prof. Dr. Prof. Dr. Abuzer Pınar, bu nedenlerle Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye önerisinin son derece yerinde olduğunu belirterek, “Bu önerinin kesinlikle yerinde olduğunu düşünüyorum ve yararlı olacağını düşünüyorum. Dikkate alınması gereken bir teklif en azından” dedi

     

     

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    Etiketler:
    Orta Asya, Ortadoğu, Donald Trump, AB, Hindistan, Kuzey Amerika, Avrupa, Abuzer Pınar, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), S-400, Türkiye, G7, Doğu Ekonomi Forumu, Vladimir Putin, Rusya
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