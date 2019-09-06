Prof. Dr. Abuzer Pınar: Türkiye’nin G7 gibi platformlarda bulunması bu ülkelerin de yararınadır

‘DÜNYANIN EKONOMİK DENGESİ DEĞİŞİYOR’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi ve Finans Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar, dünyanın ekonomik dengesinin değiştiğini, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Asya’ya doğru Avrasya’ya doğru kaydığını söyledi. Pınar,“Bu bir gerçek. Burada her ne kadar ekonomik hacim itibariyle bu tanımlar yapılıyorsa bile artık bu tanım yetmiyor” dedi.
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DENGE ÜLKE OLARAK YER ALABİLİR
“Türkiye’nin tabi önemli bir pozisyonu var. Yıllarca Batı paktları içerisinde bulunmuş, piyasa ekonomisini, demokrasiyi, AB’ye üye olmasa bile sürekli AB’nin etki alanı içende ve etkileme gücüne sahip bir ülke olmuş. Avrupa Konseyi’nde. Dolayısıyla bu yönüyle Batı’ya yakınken diğer yönüyle birçok nedenden dolayı Asya havzasına da yakın bir ülke. Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü aslında. Bu sadece bulunduğu coğrafya itibariyle değil, ekonomik yapısı itibariyle de öyle. Örneğin imalat sanayi çok güçlüdür Gümrük Birliği içerisinde. Siyasi yapısı itibariyle Avrupa’dan uzak değil. Ama diğer taftan tarihsel olarak Asya’ya çok yakın, orayla bağları güçlü. Şu anda da Rusya ile daha yakın ilişkiler kuruyor. Bu anlamda ben Türkiye’nin burada önemli bir denge ülke olarak o tür bir oluşumun içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum.
‘EKONOMİK BÜYÜKLÜK ÜZERİNDEN YAPILAN TANIMLAMA DEĞİŞMELİ’
‘SADECE EKONOMİK PARAMETRELERLE OLMAZ’
Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’nin bu oluşumlarda yer alması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Abuzer Pınar, “Hem ekonomik büyüklük itibariyle hem de dünyadaki ekonomik iş bölümü içerisindeki yerleri itibariyle. Yani bunu hem siyasi hem ekonomik olarak düşünmek lazım. Sadece ekonomik parametrelerle olmaz. Çünkü bunlar zaten karşılıklı birbirini etkileyen şeyler. Yani ekonomi aynı zamanda siyasi gücü getiriyor, siyasi güç olmadan ekonomi sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla bir de dünyanın ekonomisini ve siyasi dengelerini düşündüğümüzde farklı bir tanımlamaya gitmekte yarar var” diye konuştu.
‘TÜRKİYE’NİN BU PLATFORMLARDA YER ALMASINDAN AVRUPA VE ASYA HAVZASI ÇOK YARARLI ÇIKAR’
Peki Türkiye’nin G7 gibi bir platformda yer alması hem o ülkelere hem Türkiye’ye ne kazandırır? Prof. Dr. Pınar bu soruyu ise “Türkiye’nin temsil ettiği ciddi bir güç var. Bu sadece ekonomik rakamlarla ifade edilecek bir şey değildir. Ortadoğu’nun komşusu önemli bir ülkedir. Hem siyasi hem ekonomik olarak ciddi etkili bir ülkedir. Orta Asya’ya doğrudan bağlı bir ülkedir. Sadece tarihsel bağlarda değil buradaki sadece dini bağlar da değil aynı zamanda ekonomik olarak da Avrupa’ya açılan bir kapıdır. Enerji yolları, enerji güvenliği itibariyle Türkiye önemli bir konumda şu anda. Hem Rusya açısından hem Azerbaycan açısından hem diğer Orta Asya ülkeleri açısından. Dolayısıyla Türkiye’nin bulunması hem bu ülkelerin yararınadır hem de tabi ki Türkiye’nin yararınadır nihayetinde. Etkili olduğunuz zaman karar mekanizmalarında bulunduğunuz zaman bundan tabi ki siz de çok yararlısınız. Ama bir bütün olarak Avrupa ve Asya havzasının bundan çok yararlı çıkacağını düşünüyorum” diye yanıtladı.
‘DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR TEKLİF’
Prof. Dr. Prof. Dr. Abuzer Pınar, bu nedenlerle Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye önerisinin son derece yerinde olduğunu belirterek, “Bu önerinin kesinlikle yerinde olduğunu düşünüyorum ve yararlı olacağını düşünüyorum. Dikkate alınması gereken bir teklif en azından” dedi
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