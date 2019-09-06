‘İBB’ye kayyum atanmaz ama İçişleri Bakanı’nın uyarıları dikkate alınmalı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin olarak Pazar günü açıklama yapacağı yönündeki ifadelerini, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Sputnik’e değerlendirdi. “İBB’ye kayyum atanmaz” değerlendirmesinde bulunan Daşdemir “Şu an itibariyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, terörle iltisaklı olduğu için görevden el çektirilen Diyarbakır Belediye Başkanı veya diğerlerine vermiş olduğu destek her ne kadar hatalı olsa da bundan tek başına, kayyum atanması için bir gereklilik olduğu sonucunu çıkarılmaz. Ben devletin bu yönde bir karar vereceğini düşünmüyorum” dedi.

‘TERÖR EYLEMLERİNE BULAŞANLAR İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR’

Daşdemir “Ancak daha sonraki fiilleri takip edilerek, herhangi başka bir sıkıntı olursa, onlar üzerinden kayyum atanma gibi bir durum söz konusu olabilir. İmamoğlu, önümüzdeki dönemde Kürt seçmenini yakalamak, onlara hoş görünebilmek için bir takım eylemlerde bulunacaktır. Sayın İçişleri Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama, ona uyarı niteliğinde bir açıklamaydı. ‘Pejmürde ederiz’ lafının dikkate alınması gerekir. Neticede, İçişleri Bakanı, yolsuzluğa karışan, terör örgütlerine kol kanat geren ya da terör eylemlerine bulaşanlar için gerekli adımları atacaktır. Bütün bunların yanı sıra elbette, İçişleri Bakanı Sayın Soylu’nun İmamoğlu’na yönelik ‘işini yaparsa başımızın üzerinde yeri var, ona her türlü desteği sağlarız’ sözlerini de unutmamak da fayda var” diye konuştu.

‘PKK TERÖRÜNE KARŞI ANALARIN DİRENİŞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Daşdemir “Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en başarılı içişleri bakanıdır. Pazar günü, yalnızca İBB ile ilgili meseleyi değil bir çok konuyu ele alacaktır. Bugünlerde en önemli konu, çocukları dağa kaçırılan anaların eylemidir. Bunları devletin organize ettiği yönündeki yorumların hiçbir gerçeklik payı yok. Terör örgütleri maalesef, toplumsal destekle varlıklarını sürdürüyor. S-400 ve benzeri her bir milli meselede, Türkiye’nin karşısında duran HDP ve HDP’nin patronu PKK’nın eylemlerine karşı anaların bu direnişi büyük önem taşıyor. Soylu, Pazar günü bu önemli konuya da değinecektir” diye ekledi.