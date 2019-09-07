‘DSG, Türkiye’nin bölgedeki hedeflerine engel olmak için ABD'nin elindeki uygun bir araç’

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un, DSG’ye desteğin süreceği açıklamasını değerlendiren Rus uzman Semenov, Türkiye’nin 'güvenli bölge' üzerindeki tam kontrolünün, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yarı-devlet oluşturma planlarını bozacağını belirtti.
Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu kontrol bölgesinin Ankara’nın kontrolünde olmasının yanı sıra, buraya ayrıca Türkiye’nin destek verdiği güçlerin de yerleşeceği ortada. Bu ABD’nin işine gelmiyor, çünkü ABD’nin Kuzey Suriye Federasyonu adı verilen bir nevi birliği destekleme politikasına tamamen zıt. Türkiye bu programını hayata geçirirse bu sonuçta Kürt oluşumların ABD’nin desteğinden vazgeçmesine ve Şam’a yönelmesine yol açabilir. Dolayısıyla ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm planları bozulur. Bu yüzden DSG’yi dayanak yapan ABD için Türkiye’nin bu bölgede güçlenmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAKSA 5 KİLOMETREYLE YETİNMEYECEK'
ABD’nin aynı zamanda Türkiye’nin güvenli bölge sınırlarıyla ilgili taleplerine karşı çıktığına dikkat çeken uzman, Türkiye’nin taleplerinin Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri gönderme ihtiyacından kaynaklandığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Elbette Türkiye burada güvenli bölge oluşturacaksa 5 kilometreyle yetinmeyecek. Bilindiği gibi Türkiye bu bölgenin genişliğini 32 kilometreye ulaştırmak istiyor. Beş kilometrelik bölge sadece çok daha büyük bir şeye doğru atılan ilk adım olabilir. 32 kilometrelik bölgeye Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar yerleştirilebilir, onlar için tam teşekküllü kamplar inşa edilebilir, güvenlikleri sağlanabilir. Tüm bunlar sadece 32 kilometrelik bölgede ve Türkiye’ye sadık güçlerinde koruması altında olur. DSG’nin bu bölgeden tamamen tahliye edileceği açık”.
'ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ SÜRECEK'
Türk tarafının taleplerine rağmen ABD’nin DSG ve YPG’ye desteğini sürdüreceğine işaret eden Semenov, “ABD-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesinin sorumluluğu tamamen ABD’ye ait. ABD, YPG’ye destek veriyor. Belli ki tüm bunlar önceden planlanmış” dedi.
ABD’nin elide DSG’nin, bölgedeki hedeflerini hayata geçirmek için bir araç olduğunun altını çizen Semenov, “Onlar, IŞİD’i bastırmak için oldukça etkili bir araçtı, Türkiye’nin ve Türkiye destekli yapıların bölgedeki etkisini minimize etmek için de kendi rolünü oynayabilir. ABD için DSG, Türkiye’nin olduğu kadar Beşar Esad ve müttefiklerinin çıkarlarını ilerletilmesine engel olan çok rahat bir araç. DSG ve bu bölge üzerindeki kontrol sayesinde aynı zamanda İran’a da baskı uygulanıyor. DSG, ABD’nin asla vazgeçmeyeceği çok rahat bir araç” yorumunda bulundu.
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