'Göçmenler konusunda Türkiye’nin AB’ye değil, AB’nin Türkiye’ye ilgili olması gerekiyor’

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye, sığınmacı akınının önüne geçerek ve sığınmacılar için uygun koşullar yaratarak kendi ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için çok şey yapıyor. Maalesef Avrupalılar, Türkiye’nin bugün yaptığını yapmıyor. Ankara, her şeyi üzerine alamaz. Üstelik Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkiler şimdi oldukça gergin” dedi.

Türkiye’nin, AB ile bütünleşme sürecinden istediği her şeyi aldığını kaydeden uzman, “Bu yüzden halihazırda Türkiye’nin AB’ye değil, AB’nin Türkiye’ye ilgi duyması gerekiyor. Türkiye lideri de tam da bu gerçeklerden, yeni Türkiye, güçlü bölgesel güç doğduğu gerçeğinden hareketle bu açıklamaları yapıyor. Bununla, Ankara-Brüksel ilişkilerinde değişikliklerin yaşandığını gösteriyor ve uluslararası toplumu, öncelikle de Batı’yı, Türkiye’yi bir kenara bırakıp tüm sorunları çözme konusunda tek başına bırakmak yerine Türkiye’nin çıkarlarını dikkate almaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.