Avukat Ahi: Sosyal medyada yazılanlar zamanına göre değerlendirilmeli

Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önce sosyal medyada yazdıklarının geçtiğimiz hafta 9 yıl 8 ay ve 20 gün ile cezalandırılması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Avukat Gökhan Ahi, Başlangıç Noktası programında yaptığı açıklamalarda verilen cezaların yazıldığı zamana göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun yaklaşık 7 yıl önce attığı sosyal medya mesajları ve bunların yargıya taşınması neredeyse seçimden bu yana tartışılıyor. Geçtiğimiz cuma günü bununla ilgili 9 yıl 8 ay ve 20 günlük hapis kararının çıkması; gerek siyasette gerekse hukuk çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Verilen cezanın fazla olmasının yanında şimdiye kadar hiçbir kovuşturma geçirmemiş bu mesajların 7 yıl sonra gündeme getirilmesi eleştirildi.

Konuyla ilgili Başlangıç Noktası programına açıklamalarda bulunan Avukat Gökhan Ahi, bu tür vakalarda suç oluşturduğu varsayılan unsurların dile getirildiği zamanın ruhuyla değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ahi, aksi takdirde kamuoyu vicdanının zedelenebileceğini dile getirdi:

‘EŞİTLİK İLKESİ ÖNEMLİ’

“Türk Ceza Kanunu’nda belirli suç tipleri var. Bu suçlar işlenirse cezalar alınır. Ama sıkıntımız ceza kanununa uygun eylem gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi. Yedi sene sonra bunun soruşturulması kanun önünde eşitlik ilkesine uygun muydu değil miydi buna bakılmalı. TCK’da en kısa zaman aşımı süresi 8 yıl. 8 yıl önce işlenmiş suçtan sorgulanabilirsiniz. Fakat 8 yıla kadar soruşturulan bir kimse siyasi rakipse o zaman durumda farklılık var. Bu, insanlarda adaletsizlik duygusu yaratıyor. Başka bir kişi bir eylemden dolayı hakkında soruşturma açılmıyorsa diğer taraftan birinin yedi yıl sonra olsa bile soruşturuluyorsa orada bir adaletsizlik vardır. Bu davaya bu şekilde bakmak lazım.

Türkiye’de yargı reformu diyoruz ama reform yapılması gereken yerler hep farklı noktalarda oluyor. Canan Kaftancıoğlu’nun savunmasına baktığımızda bunların asli suçlar mahkemesinde görülmesi gerekiyordu. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine gerek yoktu. Burada yargılanıyor olması hukuksuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Mahkemenin savunmalara itibar etmemesi, oradaki ifadeleri zaman mekan hususunda değerlendirmemesi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bundan 7 yıl önceki herhangi söylediğiniz şey o dönemde ifade özgürlüğü. Kapsamında olabilir, bugün farklı yerlerde olabilir. Zaman ve mekan açısından özellikle ifade özgürlüğünde kapsam değişebilir.

Bugün ifade özgürlüğü farklı anlaşılıyor. Bir taraf için özgürlük var diğer taraf tehdit altında. Yargının siyasallaşması denen bir durum söz konusu. Yargı belli noktalarda tamamen yürütmeye hizmet eder vaziyete gelmiş. Adalet bakanının yedi yıl önce suç işleyen bir kişiye bir şey yapmayacak mıyız bakış açısını yanlış buluyorum. Hukuk tekniği açısından zaman aşımı içinde işlenmiş bir suçu kovuşturmak mümkün. Ama 7 sene önce başka söylemleri unutup başka kişilerle ilgili soruşturma açılmaz ve sonrasında belli kişilere yönelirseniz adaletsizlik meydana gelir. Toplumdaki hukuk güvenliği algısını zedeler.

‘BUGÜN YAZDIĞINIZ ŞEY SUÇ YA DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINDA OLMAYABİLİR’

Global bir dünyadayız, ülkeler birbirine yatırım yapıyor. Bu tür haberler, öç alma hareketleri, yargının siyasallaşması hukukun üstünlüğünde 106. sıraya gerilemiş olmamız dış dünyada bir değer yaratıyor. Yatırımların bu tarafa akmaması gibi sonuçlar ortaya çıkar. Herhangi bir şiddet içeriği yoksa, bir kişiye bir kuruma hakarette bulunmamışsanız yazdığınız her şey ifade özgürlüğü teminatı altındadır. Yazdığınız ifadelerin kimin tarafından nasıl anlaşıldığı konusu önemli. Bugün yazdığınız şey suç ya da ifade özgürlüğü sınırlarında olmayabilir. Hakaret suçu da aynı şekilde. Dün terör örgütü kabul edilmeyen örgütün bugün terör örgütü sayılması gibi bir sürü unsur var. Bunların zamandan bağımsız olması düşünülemez. Twitter’da içerikler yazıyoruz. Bazıları tarafından burada bir şey var cımbızlayalım ilerde lazım olacaktır diye algılanıyor sanırım. Yazarken bir şeyleri dikkatli ve tam anlamıyla yazmakta, başka taraflara çekilemeyecek şekilde ifade etmekte fayda var.”