TİSK’ten bir ilk: DİSK, Türk-İş, Hak-İş’e bağlı sendikalar Ortak Paylaşım Forumu’nda buluşacak

Türkiye’de ilk kez TİSK’in ev sahipliğinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bağlı sendikaların katılacağı ‘Ortak Paylaşım Forumu’ düzenlenecek. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirilmek istenen forumda hedef çalışma hayatında geri planda kalan, kadın, genç, engelli, çevre gibi başlıkları ele alarak, bir sonuç bildirgesi yayımlamak.

Sputnik’in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle akşam yemeğinde bir araya gelen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecekleri ve her yıl düzenlemeyi planladıkları ‘Ortak Paylaşım Forumu’na ilişkin bilgi verdi.

TİSK’İN EV SAHİPLİĞİNDE ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

TİSK’in ev sahipliğinde 11-13 Ekim tarihlerinde Antalya’da DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’e bağlı bütün sendikaların davetli olduğu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili bakanlıklardan yetkililerin da katılacağı Ortak Paylaşım Forumu yapılacağını anlatan TİSK Genel Sekreteri Koç, bu toplantıyı Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmeyi de hedeflediklerini de vurguladı.

Koç, “Burada biraz Davos’u örnek aldık yani her yıl düzenli olarak yapılıyor, böyle bir hedefimiz var, umarım bu hedefimize ulaşacağız. Üç konfederasyonun ve bağlı olduğu sendikalar ile bizlerin bir araya geldiği bugüne kadar hiçbir toplantı yoktur” dedi.

‘KADIN, ÇOCUK, GENÇ, ENGELLİ, İSRAF TARTIŞILACAK’

TİSK ile işçi konfederasyonlarının bugüne kadar bir masa etrafında işçi ücretleri dahil bir çok konuyu çok konuştuklarını ancak toplumun diğer kesimlerini hiç konuşmadıklarını kaydeden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, şöyle konuştu:

“Kadınımızı, çocuğumuz, gençleri, engellileri, çevreyi konuşmuyoruz. Bu ve benzeri konulara hiçbir şekilde değinilmiyor. Amacımız bu etkinlikte masanın etrafında olmayan toplumun her kesimine dokunmak ve onlarla ilgili bir şeyler yapmak. Nihayetinde bir sonuç bildirgesi çalışmamız da olacak. Ümit ederim ki bütün kesimlerin katılımıyla sonuç bildirgesini birlikte imzalarız. En büyük isteğimiz o. Bu bir ilk olacak, ilk olması sebebiyle bizim için çok önemli. Masada müzakere ettiğimiz konuları bu toplantıda gündeme getirmeyeceğiz. Toplumun gündeminde olan kanayan yaralarımız dediğimiz noktalara değineceğiz. Çok farlı, bir etkinlik bütün camiayı bekliyor.”

TİSK Genel Sekreteri Koç, söz konusu toplantıda ele alınacak konu başlıkları arasında, kadınlar, gençler, çocuklar ile engellilerin yanı sıra kesinleşmemekle birlikte Türkiye’nin kanayan yarası olarak nitelendiği israfın da olabileceğini ifade etti.

‘350 ÜST DÜZEY KATILIMCI BEKLENİYOR YURT DIŞINA DA DAVET VAR’

Koç, TİSK olarak yaptıkları bu toplantı çağrısına HAK-İş, DİSK ve Türk-İş’ten olumlu yanıtlar aldıklarını ifade ederken, toplantılarına yaklaşık 350 üst düzey katılımcının iştirak etmesini beklediklerini, bakanlıklardan ve Yargıtay’dan da katılımcıların olacağını belirtti. Koç, toplantıya ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'u da davet ettiklerini, programları uygun olursa katılabileceklerini ifade ettiklerini söyledi.

İLK KEZ 3 KONFEDERASYONA BAĞLI SENDİKALAR BİR ARAYA GELECEK

TİSK Genel Sekreteri Koç, toplantıda konuşulanların ve alınacak kararların sadece sözde kalmaması için de çalışma içinde olduklarını vurgularken, üç işçi konfederasyon ile bunlara bağlı sendikaların bir araya gelecekleri bir toplantının da ilk kez yapılacağına dikkat çekti. Böyle bir toplantı fikrinin TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ekibinin düşüncesi olarak ortaya çıktığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

“Çünkü nereye gidersek gidelim bir kopukluk var. Sendikalar arasında bir rekabet var, konfederasyonlar arasında kopukluk var. Yani bu kopukluğu düzeltmek de bizlere düşüyor. Biz aynı gemideyiz, çalışanlarımızla hükümetimizle aynı gemideyiz, farklı yerde değiliz. Ülkenin aleyhine olacak şey hepimizin aleyhine olacaktır, sadece işverenin değil sadece çalışanın değil, sadece hükümetin değil. Olacak iyi şeylerde hepimizin lehine olacak. O yüzden TİSK’in genel görüşü, böyle bir şeye de ihtiyaç var. Araştırdığımız kadarıyla da zaten dünyada böyle bir şey bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş. Türkiye’de hiç yok. Konfederasyon başkanları ile var ama tüm sendikaların davet edildiği bir etkinlik hiç yok. Amacımız topluma dokunacak toplumun diğer kesimine dokunacak bir plan hazırlamak ve onu hayata geçirmek“

HEDEF SONUÇ BİLDİRGESİNİN TOPLU SÖZLEŞMELERE GİRMESİ

Toplantıda ortaya çıkan sonuçların rapor haline getirileceğini ifade eden Koç, “Raporlama ile birlikte amacımız burada ortak belirleyeceğimiz bazı maddelerin de Türkiye’de bütün toplu sözleşmelerde yer alması. Yani asıl amacımız o” dedi. Dostlar alışverişte görsün toplantısı yapmak istemediklerini, işçi ve işverenin uymak ve uygulamak zorunda olacağı kararların uzlaşma ile çıkmasını arzu ettiklerini söyleyen Koç, planlarının 4 konfederasyon başkanının imzalayacağı bir sonuç bildirgesi yayımlamak, bu bildirgede yer alan konuların da toplu iş sözleşmelerine girmesini sağlamak olduğunu vurguladı.