TİSK’ten bir ilk: DİSK, Türk-İş, Hak-İş’e bağlı sendikalar Ortak Paylaşım Forumu’nda buluşacak

Sputnik’in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle akşam yemeğinde bir araya gelen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecekleri ve her yıl düzenlemeyi planladıkları ‘Ortak Paylaşım Forumu’na ilişkin bilgi verdi.
TİSK’İN EV SAHİPLİĞİNDE ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
Koç, “Burada biraz Davos’u örnek aldık yani her yıl düzenli olarak yapılıyor, böyle bir hedefimiz var, umarım bu hedefimize ulaşacağız. Üç konfederasyonun ve bağlı olduğu sendikalar ile bizlerin bir araya geldiği bugüne kadar hiçbir toplantı yoktur” dedi.
‘KADIN, ÇOCUK, GENÇ, ENGELLİ, İSRAF TARTIŞILACAK’
“Kadınımızı, çocuğumuz, gençleri, engellileri, çevreyi konuşmuyoruz. Bu ve benzeri konulara hiçbir şekilde değinilmiyor. Amacımız bu etkinlikte masanın etrafında olmayan toplumun her kesimine dokunmak ve onlarla ilgili bir şeyler yapmak. Nihayetinde bir sonuç bildirgesi çalışmamız da olacak. Ümit ederim ki bütün kesimlerin katılımıyla sonuç bildirgesini birlikte imzalarız. En büyük isteğimiz o. Bu bir ilk olacak, ilk olması sebebiyle bizim için çok önemli. Masada müzakere ettiğimiz konuları bu toplantıda gündeme getirmeyeceğiz. Toplumun gündeminde olan kanayan yaralarımız dediğimiz noktalara değineceğiz. Çok farlı, bir etkinlik bütün camiayı bekliyor.”
TİSK Genel Sekreteri Koç, söz konusu toplantıda ele alınacak konu başlıkları arasında, kadınlar, gençler, çocuklar ile engellilerin yanı sıra kesinleşmemekle birlikte Türkiye’nin kanayan yarası olarak nitelendiği israfın da olabileceğini ifade etti.
‘350 ÜST DÜZEY KATILIMCI BEKLENİYOR YURT DIŞINA DA DAVET VAR’
İLK KEZ 3 KONFEDERASYONA BAĞLI SENDİKALAR BİR ARAYA GELECEK
TİSK Genel Sekreteri Koç, toplantıda konuşulanların ve alınacak kararların sadece sözde kalmaması için de çalışma içinde olduklarını vurgularken, üç işçi konfederasyon ile bunlara bağlı sendikaların bir araya gelecekleri bir toplantının da ilk kez yapılacağına dikkat çekti. Böyle bir toplantı fikrinin TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ekibinin düşüncesi olarak ortaya çıktığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:
HEDEF SONUÇ BİLDİRGESİNİN TOPLU SÖZLEŞMELERE GİRMESİ
Toplantıda ortaya çıkan sonuçların rapor haline getirileceğini ifade eden Koç, “Raporlama ile birlikte amacımız burada ortak belirleyeceğimiz bazı maddelerin de Türkiye’de bütün toplu sözleşmelerde yer alması. Yani asıl amacımız o” dedi. Dostlar alışverişte görsün toplantısı yapmak istemediklerini, işçi ve işverenin uymak ve uygulamak zorunda olacağı kararların uzlaşma ile çıkmasını arzu ettiklerini söyleyen Koç, planlarının 4 konfederasyon başkanının imzalayacağı bir sonuç bildirgesi yayımlamak, bu bildirgede yer alan konuların da toplu iş sözleşmelerine girmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)