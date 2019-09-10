Yazar Kesmez: Bir yazar için ailede müthiş malzeme var

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Melisa Kesmez, “Bir yazar için, ailede müthiş malzeme var. Bu malzemelerin çoğu kederli şeyler. Ailenin içindeki karanlık duygularla çok uğraşıyorum yazarken” dedi.

Gündem Dışı’nın bu haftaki stüdyo konuğu ödüllü öykücü Melisa Kesmez’di.

İlk öykü kitabı ‘Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz’deki öykülerinde ‘derin yaşanmışlıkların, büyük hayal kırıklıklarının, küçük mutlulukların, irili ufaklı şaşkınlıkların, yenilgilerin, tatlı sarhoşlukların, anların, olasılıkların fotoğraflarını çeken’ Melisa Kesmez, ikinci kitabı ‘Bazen Bahar’da ‘kadın-erkek ilişkilerine, arkadaşlığa, aileye, şehre, doğaya, eşyaya farklı gözlerle bakıp, incinmişlikleri, kırılmışlıkları, yarım kalmışlıkları ama toparlanmaları, hayata tekrar sarılmayı insanın içine işleyen kalemiyle’ anlatmıştı.

Kesmez, 65. Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen son öykü kitabı Nohut Oda’da ‘evlerin içinde, odaların arasında usul usul dolaşırken, bir ayna tutuyor hayata: ‘Hayatın kuytularını, o kuytularda yan yana yeşeren neşe ve kederi gösteren bir ayna.’

Yazarlık serüvenini Serhat Sarısözen’e anlatan Melisa Kesmez, “Hayalim gazeteci olmaktı. Fakat gazetecilik yokuş aşağı giden bir mesleğe dönüştüğü için yazar oldum” dedi.

Kesmez, “Pek hırsı olan bir insan değilim. Hırsın, yazarlıkta pek işleyen bir şey olmadığını düşünüyorum. Siz ne kadar sakinseniz, hikaye de sakin sakin ilerliyor, bu da sahici bir şey yaratıyor ki okur da ikna oluyor” diye konuştu.

Kesmez, şöyle devam etti: “Aile meselelerine takığım. Ailenin çok sorunsuz, tıkır tıkır işleyen varlık olduğunu düşünmüyorum. Bir yazar için, ailede müthiş malzeme var. Bu malzemelerin çoğu kederli şeyler. Ailenin içindeki karanlık duygularla çok uğraşıyorum yazarken. Ailenin o kadar da abartılacak bir şey olmadığı fikri üstünden yazmak benim hoşuma gidiyor.”