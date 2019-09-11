'10 yıl hapis az, Ergenekon hakimi Özese bir silahtı'

Sert tarzıyla Ergenekon davalarının simgesi olan yargıç Hasan Hüseyin Özese, dinleyicileri duruşmalara almadığı, sanık avukatlarını azarladığı hatta jandarma aracılığıyla salondan attırdığı günlerle gündeme gelmişti. Zaman içinde Ergenekon dosyası çöktü. Özese de geçtiğimiz günlerde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özese’nin jandarma ile duruşma salonundan attığı avukatlardan biri de hukukçu Celal Ülgen'di. Bundan 6 yıl önce Atilla Güner'e "Bunların hepsi kelepçelerle bizi yargıladıkları Silivri’de hapse atılacaklar" demişti. Bu sözleri gerçek olan Ülgen dün RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programının konuğuydu.

'İŞ BİTİRİCİ MEKANİZMAYDI'

Ülgen, o günleri şöyle anlattı:

"Robocoplarla beni salondan attı. Beni korumak isteyen arkadaşlarıma dipçikler atıldı. Şimdi mağduru oynuyor. Sadece örgütten ceza aldı. Bunun çok ötesindeydi. Özese bir silahtı. Mekanizmaydı. FETÖ’nün iş bitirici mekanizmasıydı. Silahlı terör örgütünden de yargılanmalıydı. Ama savcılar görmezden geldiler."

'RÖVANŞİST YARGI OLMAZ'

O dönemde taleplerinin masa tenisi topu gibi geri döndüğünü, adeta “retmatik” dediği bir uygulama ile reddedildiğini belirten Ülgen, “Yargımız normalleşmedi. Rövanşist bir yargı sistemi sürüyor. Bağımsız yargıda kimse rövanş alamaz. Şimdi birileri rövanş almak için üste çıkıyorlar. Bağımsız bir yargıya kavuşamıyoruz” diye konuştu.