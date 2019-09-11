Kayıt
13:44 11 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    'Kadına şiddete su altında sessiz tepki'

    Dr. Altınoluk: Kadına şiddet sadece fiziksel değil

    © AA / Şebnem Coşkun
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı Serhat Ayan
    0 0 0
    Abone ol

    ‘Eleştirel Erkeklikler İncelemeleri İnisiyatifi’ oluşumunu kuran akademisyenler kadına şiddetin aktörü olarak gözüken erkeklikleri incelemeye başladı. Bu oluşumun içinde bulunan Dr. Duygu Altınoluk, Başlangıç Noktası programında kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını dile getirdi.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
    AYM: Şiddet gören kadının işyerini değiştirmemek hak ihlali
    Her gün kadınlara yönelik şiddetin içler acısı örnekleri basına yansıyor. Bu şiddeti yaratan erkekler üst limitlerden ceza almıyor, iyi hal gibi sebeplerden dolayı cezalarında indirime gidiyor ve hatta zaman zaman serbest bırakılıyorlar. Bu da kadına yönelik şiddetin üstüne bir tuğla daha koyuyor.

    Bundan yıllar önce kadına şiddeti ve cinsiyetler arası eşitsizliği araştırmak için hayata geçirilen Eleştirel Erkeklikler İncelemeleri İnisiyatifi, farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin bir araya gelmesiyle bu alanda çözüm arayışlarına gitti. Geçtiğimiz yıllarda bir sempozyum düzenleyen bu oluşum 12-14 Eylül tarihleri arasında İkinci Uluslararası Erkeklikler Sempozyumu’nu düzenliyor. Bu oluşumdaki akademisyenlerden biri olan Dr. Duygu Altınoluk, Başlangıç Noktası programında kadınların yaşadığı zorlukları ve bunların olası çözümlerini anlattı:

    ‘KADINA ŞİDDET HER ALANDA VAR’

    “Eleştirel Erkeklikler İncelemeleri İnisiyatifi adı altında birçok disiplinden akademisyenle bir oluşum kurduk. Amacımız eleştirel erkeklik incelemelerinin dünyadaki görünürlüğünü ortaya çıkarmaktı. Kadına şiddetin aktörü olarak erkekleri ve erkeklikleri incelemeyi hedefledik. Bugünlerde daha önce ilkini yaptığımız sempozyumun yenisini düzenliyoruz.

    Erkeklikleri duyarak ve tanıklıklara bakarak Türkiye’de neler olduğunu anlatıyor dünyada olanları görüyoruz. Bu tanıklıklardan yola çıkarak bir dönüşüm yaratabilir miyiz diye bakıyoruz. Kadınlara şiddet değişik alanlarda var: Psikolojik, sosyal, ekonomik. Bunların her birinin araştırılması lazım.

    © DHA /
    'Namus için pişman mı olunur' demişti: Eşini 46 yerinden bıçaklayıp can çekişmesini izlemiş
    Erkeklikler kelimesinin çoğul olmasının sebebi, erkeklik tek ve yekpare değil. Bir kişinin erkekliğe bakışıyla toplumda uygulama biçimiyle bir diğerininki farklı tezahür edebilir. Yetiştirilme tarzı, yetişilen yer, okul okunan kitaplar bunları farklılaştırabiliyor. Kültürden kültüre toplumdan topluma değişebiliyor.

    ‘DÖNÜŞÜMLER BİR ANDA OLMAZ’

    Kafka’nın dönüşüm romanındaki gibi bir sabah uyandığımızda yatağımızda böcek olmayacağız. Kimse bir günde erkekliğini dönüştüremeyecek. Sorgulayacaklar ve sorgulama süreci bile dönüşümün başlangıcı olabilir. Bir babanın çocuğu üstünde otorite kurmayı bırakmasından bir akademisyenin kadın arkadaşının sözünü kesmeden konuşma pratiğine kadar uzanan bir diziyi kapsıyor. Erkeklerin bulunduğu konfor alanlarından çıkmaları gerekiyor. Adam gibi kelimesini kötü niyetle söylemiyorum denmesi bile kötü bir yere gidebilir. Kadına fiziksel şiddette kadına kötü niyetle vurmadım diyen erkekler çıkabilir. Dönüşüm dili de içinde barındıran bir süreç. Adam gibi konuşalım eşittir doğru dürüst konuşalım anlamına geliyor bazılarının bakış açılarında.

    ‘CEZALAR GERÇEKTEN UYGULANMALI’

    Gerçekten bir cezai yaptırım ve uzaklaştırma indirimsiz ve iyi halsiz uygulanıyorsa, bunların kadına yönelik şiddeti indirecek unsurlar olduğunu düşünüyorum. Ama bir kadına vurmanın cezası 10 yılsa bunda indirim olmaması gerekiyor. Hukuk sisteminin işlemesi gerekiyor.

    © Fotoğraf : Twitter
    Erkek şiddeti: Ağustos ayında 49 kadın öldürüldü
    Kadına şiddet verileri Dünya Sağlık Örgütü verileri ve bizden giden veriler. Türkiye’de kadına şiddet bu verilere göre daha düşük görünüyor. Bunlara göre Türkiye, Almanya ve İsveç aynı bantta yer alıyor. Burada şöyle bir çıkarım yapmamız bekleniyor: O zaman kadına yönelik şiddeti konuşmayı bırakalım ve geri mi çekilelim? Türkiye bu işi çözdü artık ondan mı bu rakamlar görece olarak düşük?

    Bu kadar nicel söylemenin şöyle bir tehlikesi var: Haberlere düşmeyen pek çok şey var. İstendiği kadar düşük olsun bunlar, bizim konuşmamız gereken bir şey var. Türkiye’de kadın akademisyen sayısı Avrupa’dan daha fazla. Bu sayı fazla diye sevinmemiz mi gerekiyor? Bu akademinin içinde yer alırken kendimizi erkek dünyasına ispat etme zorunda olma sorunumuz var. Bunu konuşmamız gerekir. Bir şeyin oranı az diye konuşmayı bırakmamız gerekmiyor.

    Birçok kişi kendi konformist alanından çıkmak istemediği için bunları konuşmak istemiyor. Emine Bulut cinayetinde üç gün konuştular ama sonra kendi sosyal hayatlarına döndüler. Ben oğlumu yetiştirirken ona neler söylemeliyim, öğrencilerime ders anlatırken nasıl bir farkındalık sağlıyorum diye bakmamız lazım.”

    Etiketler:
    ceza indirimi, Emine Bulut, Şiddet, Kadına şiddet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hegen'in İzlanda'daki buzulların erimesi sonucu oluşan havuzlar görüntüsü.
    Alman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren etkileyici kareleri
    Karikatür
    ‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet