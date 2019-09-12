Sitede köpekleri zehirlediği söylenen doktor: Köpekle insan bir olur mu? Bana istedikleri kadar kızsınlar

Komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası alan Zeynel Abidin Yargıç, “Köpekler havlıyor sürekli diye komşuların hepsi birbiriyle küs. Onlar bizim çocuğumuz diyorlar. Benim çocuğumun isimleri Ali ve Ayşe. Bunları benim eşim doğurdu. Köpekle insan mukayese edilemez. Buna istedikleri kadar kızsınlar” dedi.

Ankara Gölbaşı'nda bir sitede, komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası alan, cezası da “mala zarar vermek” fiilinden verilen 38 yaşındaki doktor Zeynel Abidin Yargıç, Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında olayı anlattı:

“Ben o köpekleri ve kedileri öldürmedim. O sitede kendilerine hayvansever diyen ancak insan sevmeyen kişiler var. Bunların tek emeli sokakları köpeklere teslim etmek. Benim iki tane ufak çocuğum var kendim de çocuk hekimiyim. Köpeklerin insanlara neler yapabildiğine bire bir şahit oldum. Bu konuda defaatle uyarı yaptım. Linçe maruz kaldım. Ortada bir zehir yok. O görüntüde köpeklerin peşinden koştuğum yok. Ağaçlarımı ilaçladığım mantar ilacım var o elimdeki bidon o ilaç ve konteynera attım.”

‘200 KÖPEK VAR KOMŞULAR KÜS’

“Sitede 200 köpek var. Bazılarının 4’er köpeği var. Komşuların hepsi küs. Köpekler havlıyor sürekli diye komşuların hepsi birbiriyle küs. Onlar bizim çocuğumuz diyorlar. Benim çocuğumun isimleri Ali ve Ayşe. Bunları benim eşim doğurdu. Köpekle insan mukayese edilemez. Buna istedikleri kadar kızsınlar. Uygar ülkelerin hepsinde bunun kanunda yeri vardır. Site yönetimi de sürekli uyarı veriyor köpeklerinizi salmayın diye. Başkasının köpeklerinin pisliklerini topluyoruz.”

“Ölenler 3 sokak köpeği. Kedilere dair hiçbir fikrim yok. İstinaf mahkemesine gidecek bu. 5 yıllık karar kesinleşmedi. Ölen köpeklerden sadece biri bahçede ölü bulundu. Diğerleri sokakta bulundu. İnsanlar “Bu bahçelere girmiş köpekleri öldürmüş” diyorlar. Öyle bir şey yok.”