Dedesi zırhlı araç kurbanı olan çocuğa zırhlı araç çarptı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde dün zırhlı polis aracı 6 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

5 Nisan mahallesi, Emek caddesi üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki zırhlı araç, 6 yaşındaki Efe Tektekin adlı çocuğa çarparak ezdi.

Polis aracının ayaklarının üzerinden geçtiği çocuk, çevredekilerin yardımıyla araç altından çıkarıldı. Özel bir araca alınan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı duyan acılı aile hastaneye koştu.

DEDESİ TOMA ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından acı bir gerçek ortaya çıktı. 6 yaşındaki Efe'nin 85 yaşındaki dedesi Mehmet Tektekin 6 Haziran 2018 yılında yine Diyarbakır Bağlar ilçesinde TOMA'nın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sputnik Türkiye'nin ulaştığı Efe’nin babası Ahmet Tektekin, daha önce TOMA’nın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Önce babama, şimdi oğluma çarptı. Şuan yoğun bakımda, durumunu söylemiyorlar, ne oluyor bilmiyorum. Şu an konuşamayacak haldeyim. Bununla ilgili yarın hastane önünde açıklama yapacağım" dedi.

DİYARBAKIR BAROSU ÇOCUK HAKLARINDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu hastanede aileyi ziyaret ederek, çocuğun sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çocuk Hakları Komisyonu, "Olayın merkezimiz tarafından öğrenilmesi üzerine tarafımızca araştırmaya başlanılmış, E.T ve ailesi hastanede ziyaret edilerek olay hakkında bilgi alınmıştır. Alınan bilgiye göre E.T'nin beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alındığı ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve beyninin ciddi hasar gördüğü öğrenilmiştir. Konuya ilİşkin yürütülen soruşturmada şüpheli veya şüphelilerin açığa alınıp etkin bir soruşturma yürütülmesi ve cezasızlıkla sonuçlanmaması için merkez olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

SON 10 YILDA 16 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu verilerine göre son 10 yılda zırhlı asker ve polis araçlarının çarpması sonucu 16 çocuk yaşamını yitirdi.