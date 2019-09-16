Kayıt
15:54 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Binbir Gece dizisi

    İspanya ve Latin Amerika’da Türk dizilerine neden büyük ilgi gösteriliyor?

    © Fotoğraf : Facebook
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 153
    Abone ol

    Şu anda kadar 100’den fazla ülkede gösterime giren Türk dizilerine en çok Latin Amerika ve İspanya ilgi gösteriyor. Yurtdışında izlenme rekoru kıran bu diziler neden bu kadar beğeniliyor? Global Agency’den Şenay Filiztekin Turan’a göre bu sorunun cevabı, sosyal değerlerin benzerliğinin yanı sıra Türkiye’yi kültürel bir köprü olarak görmeleri.

    Türkiye, dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda. Türk dizileri 100’den fazla ülkede gösterime girdi, ihraç rakamları ise 350 milyon doların üzerinde. Türkiye’de bu rakamın 2025 yılında 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

    2014’te Şili Mega kanalı, ‘Binbir Gece’ dizisini ekrana getirmesiyle Latin Amerika bölgesinde Türk dizilerine duyulan ilginin temelini atmış oldu. ‘Binbir Gece’ dizisi Şili’de izleme rekorları kırdı. ‘todotvnews’ sitesinin 18 ülkede yapmış olduğu analize göre, Latin Amerika bölgesindeki TV kanallarında Ağustos ayı itibariyle 51 Türk dizisi yayınına devam ediyor. 

    Beren Saat
    © Fotoğraf : Instagram
    Netflix, yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı: Güçlü kadınların arasına hoş geldin
    Türk dizilerine, Latin Amerika’nın ardından İspanya’da da büyük ilgi gösteriliyor. İspanyol Telenovela kanalı 2018’de ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisini yayınlamaya başladı ve dizi kanalın en çok izlenen dizisi konumuna yükseldi. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisinin ardından İspanyol kanal ‘Kara Para Aşk’, ‘Elif’, ‘Ezel’, ‘Sıla’, ‘Medcezir’, ‘Anne’ ve ‘Adını Feriha Koydum’ dizilerini de yayınlamaya başladı. Bu dizilerin İspanya’da büyük ilgi görmesiyle birlikte ‘Binbir Gece’ dizisi de İspanya’da yayına girecek. Aynı zamanda ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisi de İspanyol Telenovela kanalı tarafından günlük dizi olarak uyarlanacak. 

    ‘LATİN AMERİKA VE İSPANYA’YLA SOSYAL DEĞERLERİMİZİN BENZERLİĞİ DİZİLERİMİZİN TERCİH SEBEBİ’

    Peki, Türk dizilerine Latin Amerika ve İspanya’da neden bu kadar ilgi gösteriliyor? Bu sorunun cevabı, Latin Amerika’da çok popüler olan ‘Binbir Gece’ dizisinin ve birçok dizinin yurtdışı dağıtımını üstlenen Global Agency’nin Drama Satın Alma Müdürü Şenay Filiztekin Turan’a göre, Türk dizilerin içeriğinin, mekanlarının ve prodüksiyon kalitesinin iyi olması. 

    Drake
    © AFP 2019 / AARON M. SPRECHER
    Ünlü rapçi, sevdiği dizi yayından kaldırılınca yapımcılığını üstlenip yeniden yayına soktu
    Turan, Türk dizilerinin yurtdışında bu denli ilgi görmesinin sebebini şu şekilde özetliyor: “Türkiye çok kültürlü bir ülke olduğu için her göze hitap eden oyuncuları var. Aktör ve aktrislerimizin oyunculuğu çok beğeniliyor. Çok kültürlü bir ülke olmamızın sonucunda, oyuncularımız farklı etnik kökenleri temsil eden fiziki özelliklere sahipler. Dizilerimiz toplumsal değişimleri de çok iyi yansıtıyorlar, kırsaldan şehre göç, aile içi şiddet, görücü usulü evlilikler, zengin-fakir çatışmaları, kentleşme çatışmaları, aile değerleri gibi. Biz aslında hem ülke hem de kültür olarak doğu-batı sentezi gibiyiz. Dünya bizi coğrafi anlamda köprü gibi görmesinin yanı sıra kültür olarak da köprü gibi görüyor. Aynı zamanda sosyal değerlerimiz de benziyor.”

    ‘TÜRK DİZİLERİ DÜNYAYI PARÇA PARÇA FETHEDİYOR’

    Yandex ofisi
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Vedomosti: Yandex pembe dizi sektörüne giriyor
    Turan, Türk dizilerinin dünyaya Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan açıldığını söyleyerek “Bizim dizi sektörümüz dünyayı parça parça fethediyor. Bu dalga dalga yayılan bir akım. Latin Amerika’nın da zamanı geldi. Bu akım 2008’de Doğu Avrupa ve Ortadoğu’yla eş zamanlı olarak başladı. Bir zamanlar da bütün dünyada Latin Amerika’nın pembe dizileri çok modaydı. Biz de daha iyi kalitede içerik üreterek, bir açıdan onların yerini aldık ancak tek neden tabii bu değil. Daha sonra Rusya ve bölge ülkelerde popüler olduk. Bundan sonra Latin Amerika ve şimdi de İspanya ve İtalya. Şimdi hedefimiz ise Asya’ya ve Batı Avrupa’ya açılmak. Aslında şu anda ABD’de bile yer alıyoruz” dedi. 

    ‘YURTDIŞINDA TÜRK DİZİLERİ GÜNLÜK YAYINLANIYOR, BİR BÖLÜM ÜÇ PARÇADA GÖSTERİLİYOR’

    Muhteşem Yüzyıl
    © Fotoğraf : http://tims.tv/
    Yapımcı Yurtsever: Amerika’dan sonra dünyada dizi sektöründe en iyi satış yapan ikinci ülke Türkiye
    Turan, Türk dizilerinin Türkiye televizyon sektörünü kalkındıran ana kol olduğunun altını çizerek “Türk dizilerinin üretimi çok yüksek. Bizim Türkiye’de yayınladığımız bir bölümü, ihraç ettiğimiz ülkeler üçe bölerek 45’er dakika olarak gösteriyor. Bunun sebebi ise dizileri günlük yayınlamaları. Yani bizde bir sezon devam eden 26 bölümlük bir diziden 100-120 bölüm çıkarmış oluyorlar ve bunu da 3-4 ayda tüketiyorlar” diye konuştu. 

    ‘LATİN AMERİKA’DA ETİK PROBLEM VE DRAM İÇEREN TÜRK DİZİLERİ İLGİYLE KARŞILANIYOR’

    © AA /
    CHP'den 'dizilerin şiddet karnesi': Bir dizinin tek bir bölümünde en az 3 kadına şiddet sahnesi var
    Her bölgenin izleyicisi için farklı bir tüketim tercihi olduğunun altını çizen Turan, Latin Amerika’da özellikle etik bir problemi barından ve çok güçlü dram içeren dizilerin tercih edildiğini söyledi. Turan, “‘Binbir Gece’, ’Sıla’, ‘Anne’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizileri Latin Amerika’da çok başarılı olan dizilere birer örnek. Çocuğunun hayatını kurtarmak için tek gecelik ilişkiyi kabul eden bir anne, son derece modern ve şehirli bir genç kızın feodal bir beye aşık oluşu, çocuk istismarı, tecavüzcüsüne aşık olan bir kadın gibi hikayeler hem evrensel oluşları hem barındırdıkları güçlü çatışmalar ve ahlaki konuları irdelemeleri ile Latin Amerika’ya fetheden konular olmuştur” dedi ve ekledi: 

    “Ortadoğu’nun tercih ettiği tür ise İstanbul’un modern hayatı, boğaz manzaralı konseptler ve zengin-fakir çatışması eksenindeki güçlü aşk hikayeleri. Doğu Avrupa ise daha çok kadın dramalarını ve tam bir pembe dizi gibi olan aşk hikayelerini tercih etmekte.”

    ‘İSPANYA’DA, TÜRK DİZİLERİ YAVAŞ TEMPOLU OLDUĞU İÇİN BEĞENİLİYOR’

    Gülse Birsel
    © Fotoğraf : DHA
    Gülse Birsel: Bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi yapmayacağım
    İspanya’da televizyon sektörü için yapılan dizi yapımlarının, dijital platformların yaygınlaşmasıyla geri adım attığını söyleyen Turan “İspanya’da şu an devlet kanalı haricinde televizyon için üretimi yapılan bir ya da iki dizi projesi mevcut. Kanallar tercihlerini daha çok reality show’lardan yana kullanıyorlar. Çünkü bir dizinin maaliyeti oldukça yüksek ve kanallar reklam gelirleri ile maaliyeti karşılayamıyorlar. Aynı zamanda seyirci de dijital platformlara kaymış durumda. Yani, İspanya’da bizim dizilerimizin izleyicisi genellikle ev hanımları, izleme nedenleri ise çok basit, dizilerimizin yavaş temposu. Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da da bir ev hanımı ev işini yaparken, aynı anda ekranda diziyi izleyebiliyor, kaçırdığı bir sahneyi bir sonraki sahne ile yakalayabiliyor” dedi.

    İspanya’nın benzer kültürlerden olduğu için Latin Amerika marketi takip ettiğine işaret eden Turan “Latin Amerika’da beğenilen diziler İspanya’nın yakın markajında bulunuyor. Global Agency olarak biz İspanya’ya Binbir Gece, Anne, Dolunay, Kiralık Aşk, Erkenci Kuş dizilerini sattık. Bunlar dışında ‘Sıla’, ‘Anne’ ve ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizileri de İspanya’da gösterildi” diye konuştu.

    ‘YAKIN ZAMANDA LATİN AMERİKA’YLA ORTAK YAPIM DİZİLER GÖRECEĞİZ’ 

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
    Türkiye’den Latin Amerika ve Karayipler çıkarması: Türkiye Paraguay’da büyükelçilik açıyor
    Gelecekte farklı ülkeler ile ortak yapımların olabileceğini ifade eden Turan “Gelecekte dünyanın farklı bölgeleriyle gerçekleşecek ortak yapımlar için çalışan bir formül kesinlikle bulunacaktır. Hatta bunun örneklerini yakın zamanda Latin Amerika’da görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda Türkiye’deki dizi sektöründe reklam gelirleri ancak maliyeti karşılayabildiğinden, gerek yapımcılar gerekse televizyon kanalları için yurtdışı dağıtımları ve bundan elde edilen gelirler çok önemli bir rol oynuyor. Biz aynı zamanda iş ortaklarımız olan Türk yapımcılar ile yabancı yapımcıları, TV kanallarını bir araya getirerek ortak yapımlar konusunda işbirlikleri için onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

    ‘TÜRK TELEVİZYON İZLEYİCİSİ YABANCI YAPIMLARI TERCİH ETMİYOR’

    Eskiden Türkiye’de Latin Amerika ve İspanya pembe dizilerinin izlendiğini söyleyen Turan, artık böyle bir şeyin geçerli olmadığını ifade ediyor. Turan, “Bir zamanlar Türkiye’de Latin Amerika ve İspanya pembe dizileri çok revaçtaydı. Artık Türkiye’de yabancı ülkelerin dizileri tercih edilmiyor. Türkiye’de, prime time kuşağına (televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 arası) başka bir ülkenin dizi ya da filmini koymak reklam gelirleri açısından da çok mantıklı değil” dedi.

    İlgili konular:

    Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rus seyirciyle buluşacak
    Manisa, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi sayesinde Rus turistlerin ilgi odağına dönüşebilir
    İspanya tarihinde ilk kez kadın general atandı
    İspanya: Keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması anlamsız
    Etiketler:
    Asya, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, etik, televizyon, Ortadoğu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Binbir Gece (dizi), Kültür, Global Agency, ihracat, dizi, Türk dizileri, Latin Amerika, İspanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Antalya'da bir cami, imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kaldı
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet