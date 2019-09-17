ABD Suriye'de bir hava üssü daha kuruyor: İngiliz askerleriyle ortak kullanılacak

ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs inşa etmeye devam ediyor. Daha önce IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlık gösteren ABD, IŞİD'in bölgedeki faaliyetlerinin bitmeye yakın noktaya geldiğinin bilinmesine rağmen Suriye'deki askeri varlığını artırıyor.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. Kamışlı kent merkezinde ise Suriye Ordusu askerleri olduğu için, ABD askeri üssü kentin 20 kilometre güneyindeki Bılbarut bölgesinde kuruyor.

Suriye'nin kuzeyinde 28 askeri üssü olan ABD'nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Üs alanının çevresi askerler tarafından korunurken, bölgeye ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa eidlecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, İngiltere Parlamentosundan oluşan bir heyet de dün Kamışlı'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

Suriye'de ABD dışında Fransız askerleri deABD dışında bulunan Fransa ve diğer ülkelerin askerleri ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyorlar.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Rasul Ayn, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

Söz konusu üslerin dışında, Kobani, Rakka, Rasul Ayn ve Tabka kentinde de hava üsleri inşa edilmişti.

Türkiye, bölgede ABD ile birlikte hareket eden PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. ABD Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen DSG'ye silah sevkiyatı yapıyor. ABD şimdiye kadar onbinlerce tırla silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu.