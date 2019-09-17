Rus Bakan Yardımcısı Boçarov: Çekincemiz yok, tüm havacılık sistemimizi entegre edelim diyoruz

İstanbul’da gerçekleşen TEKNOFEST 2019’a katılan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov “Bizim çekincemiz yok ve ‘tüm havacılık endüstrimizi entegre edelim’ diyoruz. Gelecekte ortak bir şeyler geliştirmek de gündeme gelebilir” diye konuştu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşmekte olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019’a katıldı. Rusya’nın, ilk uluslararası uçuşunu Teknofest’te yerini almak için İstanbul’a yapan yolcu uçağı MS-21-300’ün önünde Sputnik’in de aralarında bulunduğu Rus basınına demeç veren Boçarov, fuarın Rusya ve Türkiye’nin alanında ileri gelen teknoloji şirketlerinin başarılarının sergilenmesindeki rolüne işaret etti.

Fuarda önemli satış anlaşmalarının da imzalanabileceğine değinen Boçarov “Fuar kapsamında satış anlaşmalarının yapılacak olması da büyük önem arz ediyor. Mesela, yangın söndürme uçağı olarak kullanılan Be-200ES’in bu fuarda yeteri kadar ilgi görmesini umuyoruz. Onun dışında sivil, özel ve askeri alanda tüm uçuşlarımızı gösteriyoruz. Bizim çekincemiz yok ve ‘Haydi tüm havacılık endüstrimizi entegre edelim’ diyoruz. Etkinlik kapsamında yerelleştirme ile ilgili meseleleri inceleyeceğiz. Gelecekte ortak bir şeyler geliştirmek de gündeme gelebilir” diye konuştu.