Rus askeri uzman: Rusya, Su-35 konusunda Türkiye ile hassas teknoloji paylaşımına hazır

Rus askeri uzman Oleg Faliçev, Rusya ve Türkiye’nin beşinci nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin geleceğini değerlendirerek, Rusya’nın Su-35 jetleri konusunda Türkiye ile hassas teknoloji paylaşımına hazır olduğunu belirtti.
Bugün kapılarını açan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürecek. ‘Voenno-Promışlennıy Kuryer’ (Askeri ve Sanayi Kurye) gazetesi köşe yazarı, emekli Albay Oleg Faliçev, Rusya ve Türkiye’nin beşinci nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin geleceğini değerlendirdi.
“Rusya ve Türkiye’nin silah tedariki, üretimi, uçak yedek parçaları üretimi ve kullanımı konularında işbirliği yapması için oldukça iyi perspektiflerin olduğunu düşünüyorum. Örneğin Antalya’da 1.5 sene önce düzenlenen, bazı Rus sivil ve askeri uçak ve helikopter şirketlerinin katıldığı ve birçok anlaşmanın imzalandığı fuarı hatırlayalım” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“1.5 yıl sonra Türkiye, bu alanda Rusya ile işbirliği yapmaya yönelik rotasını teyit ediyor ve bunun en canlı örneği, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayan benzersiz kontrat. Türkiye bu konuda çok ciddi siyasi bir karar aldı, hem de bunu ABD ve NATO’nun tüm tenkit ve direktiflerine rağmen yaptı. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan (ABD Başkanı Donald) Trump’a boyun eğmedi, bağımsız siyasi bir karar aldı. Ve bu kararın, birçok nedenle açıklanabilen doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.”
S-400 kontratından ve geçen yıl yapılan havacılık fuarından sonra bu yılki TEKNOFEST festivalinin daha önce yapılan planları ve girişimleri teyit eden bir etkinlik özelliğini taşıdığını belirten Faliçev, şöyle konuştu:
‘SU-35’İN BAŞLICA ÜSTÜNLÜĞÜ, DONATILMIŞ OLDUĞU GÜÇLÜ SİLAHLAR’
“Su-35 uçağı ile ilgili Rus-Türk işbirliği konusunda her şeyden önce söz konusu uçağın Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin en iyi hava araçlarından biri olduğu söylenmeli. 4++ nesli olan bu uçak, Su-27 ile Su-57 arasında bir geçiş ürünüdür. İlkesel olarak uçak modern ve yüksek manevra kabiliyetine sahip hava aracı ile ilgili tüm talepleri karşılıyor. Uçak özellikle Suriye’deki son çatışmalarda iyi yönleriyle öne çıktı. Su-35’in hızı 2 Mach’ı aşıyor, çok hızlı bir şekilde havalanıyor. Hem yeryüzüne yakın irtifalarda, hem de 20 kilometreye varan yükseklikte farklı modlarda çalışıyor. Bunun da ötesinde, mükemmel bir çekiş sağlayan ve uçağın hem saldırıdan kaçmasını, hem karşı taraftan önce saldırmasını, hem de havada hızlı bir şekilde yavaşlamasını ve gerektiğinde takip eden uçaklardan sıyrılmasını sağlayan iki turbojet motor ile donatılmış durumda. Ancak uçağın başlıca üstünlüğü, donatılmış olduğu güçlü silahlar. Makineli tüfeklerin yanı sıra Su-35’te 12 adet ‘havadan havaya’ füze ve hem hava çatışmasında, hem de güdümsüz bomba atışlarında kullanılabilen diğer mühimmatlardan tam bir cephanelik bulunuyor. Uçağın bir başka önemli özelliği de, üzerinde karşı tarafın uçaklarını 100 kilometreden tespit edebilen çok güzel faz dizinli bir radarın bulunması. Tüm bu özellikler uçağı yenilmez yapıyor ve düşmana ilk saldırmasını sağlıyor.”
‘HEM DEVLET, HEM DE BÜYÜK ŞİRKETLER DÜZEYİNDE DEVREYE GİRİLMESİ GEREKİYOR’
Rusya ve Türkiye’nin gelecekte 5. nesil savaş uçaklarını ortak üretmelerinin perspektiflerini de değerlendiren Rus uzman, şunları söyledi:
“Rusya’nın Su-35 uçağının, hatta Su-57 jetinin üretimi ve bu araçlarla ilgili hassas teknolojilerin paylaşımı da dâhil olmak üzere Türkiye ile daha yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Jukovskiy’deki MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılışında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinde bu konu ele alınmıştı. Bu fikrin uygulamaya geçirilmesi için hem devlet düzeyinde (siyasi karar alınarak), hem de Rostech gibi büyük Rus şirketler düzeyinde devreye girilmesi gerekiyor, bu şirketler sadece ortak üretimi kurma düzenini belirlemekle kalmayıp, bir o kadar önemli olan kadro yetiştirme düzenini de oluşturmalı. Fakat bildiğim kadarıyla S-400’ler konusunda böyle bir işbirliği şu anda mevcut, S-400 sistemlerini kullanacak ve bakımını yapacak olan Türk askerlerin eğitim programı uygulama safhasında.”
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)