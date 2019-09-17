Mahmut Tuncer: Benim dediğim doğru, mantık ancak A'dan B'ye götürür, halay birleştirici, konuşturucu, seviştiricidir

Özel bir yayınevi tarafından ortaöğretim için hazırlanan Mantık dersi test kitabında Mahmut Tuncer'in, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay ise her yere" sözlerinin yer alması sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuş, eğitimcilerin sert tepkilerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı da, ‘Bizim tavsiye kitap listemizde bu kitap yok’ açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

© Fotoğraf : Twitter MEB'den 'Mahmut Tuncer' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Olayın kahramanı Mahmut Tuncer, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına bağlandı. Kitaba bu sözlerin basıldığından haberi olmadığını söyleyen Tuncer şöyle konuştu:

“Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur. Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru mantık ancak A noktasından B noktasına götürür başka nereye götürecek ki?”

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