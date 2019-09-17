Minübüste saldırıya uğrayan Melisa Sağlam: Tacize uğrayan sosyal medyada paylaşsın

İstanbul’da bindiği minibüste taciz ve hakarete uğrayan Asena Melisa Sağlam, yargı sürecinde gelinen son noktayı RS FM’in canlı yayınında anlattı. Sağlam, “Ben, olay nedeniyle simge haline gelmiştim. Sanığın 45 ay ceza alması beni sevindirdi. Tacize uğrayan tüm genç kızlar bunu sosyal medyada paylaşsın. Utanacak olan biz değiliz onlar” dedi.

RS FM’de yayınlanan Atilla Güner ile Akşam Postası’na canlı bağlanan Asena Melisa Sağlam, son dosyada sanık Ercan Kızılateş’in son mahkeme süreciyle 22 ay cezaevinde kalacak olmasını değerlendirdi. Sağlam süreci şöyle anlattı:

“Herkes bu davada yanımdaydı. Empati yapanlar beni destekledi. Onlar sayesinde bu kararlar çıktı. Serbest bırakılmıştı, halkın tepkisiyle yeniden tutuklandı. O zaman öğrenciydim. Şimdi çalışıyorum. Çoğu insan beni hatırlıyor“.

'TACİZE UĞRAYAN, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞSIN'

Sağlam, tacize uğrayan, yaşam tarzı nedeniyle kötü muamele gören gençlere de şöyle seslendi.

Mağdur insanları görüyoruz. Sosyal medya üzerinden deşifre etsinler. Benim yaşıtlarım bunu yapıyor . artık benim olayımdan sonra, herkes video çekmeye başladı böyle konularda. Ben simge oldum. Kimse sessiz kalmasın. Bu görüntüleri paylaşsın. Olay utanılacak bir şey olabilir. Ama biz değil, tacizci utanmalı.”

OLAY NEYDİ?

Asena Melisa Sağlam , Haziran 2017'de Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğradı. Zanlı Ercan Kızılateş önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı. Darp suçundan açılan davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızılateş, son olarak hakaret suçundan Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 5 ay hapse mahkum edildi. Toplam 3 yıl 9 ay ceza alan sanık, 22 ay cezaevinde kalacak.

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