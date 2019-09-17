Kayıt
23:50 17 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ‘Ankara’daki zirvede İdlib’deki Türk gözlem noktaları ile ilgili özel koşullar ele alındı’

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 02
    Abone ol

    Ankara’da dün yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde İdlib ile ilgili görüşmeleri değerlendiren Rus uzman Kuznetsov, bölgedeki Türk askerleri ve gözlem noktaları ile ilgili özel koşulların ele alındığını ifade etti.

    Eksen
    'Ankara, Fırat'ın doğusunu hedeflemek istiyorsa çözülmesi gereken mesele İdlib'
    Siyasi Krizleri Öngörme ve Çözme Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, Ankara’da dün yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nin sonuçlarının değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısında Sputnik’e İdlib bölgesi konusundaki görüşmelerin ayrıntılarına değindi.

    Kuznetsov’a göre dünkü zirvenin özel yanı, ağustosta ve eylül başlarında Suriye’nin kuzeyindeki durumun değişmesi nedeniyle özellikle İdlib bölgesindeki durumu netleştirmekti. Bunun öncesinde Suriye ordusu bölgedeki ilerlemiş ve sonuçta Hama’nın kuzeyini ve stratejik öneme sahip Han Şeyhun kentini kontrol altına almıştı.

    Rus uzman, bu gelişmelerin, Türkiye’nin İdlib’deki nüfuzunu yitirme ve ülkeye yeni bir göç dalgası başlama gibi bir tehlikeyle karşı karşıya getirdiği için Türk yönetimini endişelendirdiğine dikkat çekti:

    © AA /
    Ankara'da üçlü Suriye görüşmesi: Liderlerin gündeminde İdlib vardı

    “Görünüşe göre Rus ve Türk liderler, bir takım uzlaşmalara vardı, zira Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib’de insani bir felaketin önlendiğini belirtti. Yani taraflar işbirliği yapma konusunda anlaştı. Fakat Rus liderin, Rusya’nın İdlib’deki silahlı örgütlerin yok edilmesine destek vermeyi sürdüreceğini söylemesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın buna karşı gelmemesi dikkat çekici”.

    'SURİYE'NİN AŞAMALAR HALİNDE İDLİB'İN ÜZERİNDE KONTROLÜ GERİ KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

    Zirvede tarafların İdlib’le ilgili anlaşma sağladıklarına ve en önemlisi de, ağustos sonunda neredeyse gerçekleşen, Suriye ve Türkiye ordularının İdlib’de doğrudan karşı karşıya gelmesi gibi çok acı verici bir süreci önleme konusunda ortak karar aldıklarını vurguladı: “Bir uzlaşmaya varıldığı ortada ve ben, Suriye’nin aşamalar halinde İdlib’in üzerindeki kontrolü geri kazanacağını düşünüyorum. Muhtemelen orada bulunan Türk askerler, gözlem noktaları ve Türkiye yanlısı örgütler için özel koşullar belirlendi.”

    © Fotoğraf : MSB
    Türkiye ile ABD'den Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5. ortak hava devriyesi
    Zirveden bir gün önce Suriye lideri Beşar Esad’ın genel af ile ilgili önemli bir kararı duyurduğuna dikkat çeken Kuznetsov, “Yani Suriye ordusuna karşı savaşan tüm militanların, 14 Eylül 2019’a kadarki eylemleri affediliyor. Bu adımın İdlib’de hükümet karşıtı grupların bir kısmının teslim olmasına, ayrıca durumun çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

    Suriye’deki çözüm sürecinin dışarıdan etkilenmesinin önlenmesinin önemine vurgu yapan Kuznetsov, Putin’in anayasa komitesinin çalışmalarına dahi dışarıdan etki olmamasının önemli olduğu ve siyasi çözümün aktörlerinin dış ellerin maşası haline gelmemeleri gerektiği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu: “Bu, Astana sürecine paralel olarak Cenevre sürecinin de devam ettiği anlamına geliyor. Yani Avrupalıların ve Amerikalıların çabaları, ağırlık merkezinin Cenevre'ye kaydırılmasını ve Suriye'nin kaderine yalnızca Batı yanlısı siyasi güçlerin ve göçmen muhaliflerin karar vermesini amaçlıyordu. Gelişmelere bakılırsa taraflar, böyle bir dış etkiye izin verilmemesi konusunda anlaşmaya vardı.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmaz

    Etiketler:
    Cenevre süreci, Astana, ABD, YPG, Suriye, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye, Rusya, İdlib, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet