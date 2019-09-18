‘Türkiye’nin askeri teçhizat için ABD’ye verdiği her 1 dolar, PKK’ya ağır silahlar sağlamaya gidiyor’

Türkiye ve Rusya arasında havacılık alanında görüşmeler sürerken ekonomist Şevket Apuhan “ABD’ye askeri teçhizat için verilen her bir dolar, PKK’ya ağır silahlar sağlamak için kullanılıyor. Güvenlik harcamalarının ABD’ye gitmemesi stratejik bir hamledir. Rusya ile ortak üretimde bulunmak ise Türkiye’nin bu sahada yetkinliğini artıracaktır” dedi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında çeşitli anlaşmalar için görüşmeler sürerken, ekonomist Şevket Apuhan’dan iki ülkenin havacılık alanında yapacağı anlaşmaları üzerine değerlendirme geldi. Sputnik’e konuşan Apuhan, Türkiye ile Rusya arasında savaş uçakları alanında anlaşmalar yapılması gerektiğini söyleyerek “Her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye için hedef tamamen yerli üretim olmakla beraber, acil ihtiyaçlarını karşılaması gereken ülke Rusya’dır. Yine Rusya, ileri derece teknoloji gerektiren sahalarda ortak üretim yapabileceğimiz en başta gelen ülkedir” dedi.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının Türkiye’ye “iyilik” niteliğinde olduğuna işaret eden Apuhan “ABD, oluşturduğu saadet zinciri F-35 projesinden Türkiye’yi çıkartarak, bize çok büyük bir iyilik yaptı. Zira, söz konusu proje dipsiz bir kuyu idi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın son Rusya ziyaretinde Rus savaş uçaklarını alabileceğimizi belirtmesi ise ABD’ye ve aslında dünyaya verilen önemli bir mesajdı” ifadelerini kullandı.

Apuhan “ABD’ye askeri teçhizat için verilen her bir dolar, PKK’ya ağır silahlar sağlamak için kullanılıyor ve Türkiye kendi güvenlik ihtiyacını sağladığını düşünürken, aslında kendi eliyle büyük bir güvenlik açığı oluşturmuş oluyor. Bu açıdan bakıldığında, güvenlik harcamalarının ABD’ye gitmemesi aynı zamanda stratejik bir hamledir. Rusya ile ortak üretimde bulunmak ise Türkiye’nin bu sahada yetkinliğini artırmasına yardımcı olurken, güneyinde kendisine karşı bir ordu oluşturan ABD’ye karşı bağımsızlığını da sağlamlaştıracaktır” diye ekledi.

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