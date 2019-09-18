Sosyal medyada eğitim mastaflarına isyan eden anne: 'İki evlat okutabilmek için 7 gün çalışıyorum, onları göremiyorum'

Sosyal medyada yaptığı 'eğitim masrafları' paylaşımlarıyla gündem olan iki öğrenci annesi Veli, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bağlanarak, "İki maaşla ve hafta sonunda çalışarak evlatlarımız ili okutabiliyoruz. Üstelik devlet okulunda" dedi.

Biri ana sınıfı, diğeri ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olan çocukları için yaptığı eğitim masraflarını sosyal medyada paylaşan 'Ezgililili' rumuzlu hesabın sahibi genç anne, ismini açıklamamak kaydıyla canlı yayına bağlandı.

Çocuklarının servis, yemek, etüt ve araç gereç masrafının gelirlerinin üzerinde olduğunu söyleyen anne, Atilla Güney’e şunları anlattı:

"İki maaşla ve hafta sonunda çalışarak evlatlarımız okutabiliyoruz. Üstelik devlet okulundalar. Her kalem harcamayı yazdım Twitter'da. Bu da benim medyam, sesimi duyurdum. Çocuklarıma iyi eğitim vermek için hafta sonu da çalışıyorum. Onlara yeterli zaman ayıramıyorum. Biz bi şekilde mücadele edip kazanır harcarız ama yanındaki çocukların ailesi ne yapsın? Apartman görevlisi ne yapsın? Bunları düşününce üzülüyorum."

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