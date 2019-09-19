KHK mağduru: Eşimle işten atılınca stres nedeniyle erken doğum yaptım

Yargı kararı olmaksızın OHAL kararnameleriyle işlerini kaybeden binlerce kişi TBMM’de ele alınacak yargı reformunu bekliyor. KHK mağduru iki milletvekili ve bir öğretmen RS FM’de yayinlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programına bağlanarak haklarının iadesini istedi.

KHK ile görevlerinden alınan Prof İbrahim Kaboğlu ile Dr.Cihangir İslam milletvekili olarak yayına katıldı ve her ikisi de "Haklarımızdaki haksız kararın ortadan kaldırılması için OHAL İnceleme Komisyonu'na yaptığımız başvurular 2.5 yıldır ele alınmadı" dedi.

CHP milletvekili Kaboğlu, "Ekimde Meclis'e sunmak üzere hazırladığımız teklifte bu konuyu bir af olarak değil, ihlal edilen hakkın iadesi olarak gündeme getireceğiz" dedi.

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ise "Türkiye KHK sorununu Kürt meselesini çözecektir" ifadesini kullandı.

Öğretmenlikten atılan Yurdagül Şahin Demir de canlı yayında şunları anlattı: "KHK ile işten atılınca hamileydim. stresten erken doğum yaptım.. Bahar 1 ay önce doğdu. Babası da işinden edildi. Biz Eğitim Sen'li olduğumuz için hedef seçildik. Çocuğum şu anda 2.5 yaşında. OHAL İnceleme Komisyonu'na yaptığımız başvurular 2.5 yıldır ele alınmadı. Sesimizi yıllardır duyuramıyoruz. Bu haksızlığa herkesin itiraz etmesini istiyoruz."

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