Erdoğan'ın AB genelgesini değerlendiren CHP: AB sürecine genelge ile değil özgürlüklerle hız verilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzaladığı genelge ile AB sürecinde hazırlanan 'Vize Serbestisi Yol Haritası'nda' kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi.
AB'nin son ilerleme raporunun da Türkiye’de pek çok alanda gerileme yaşandığını kaydettiğini ifade eden Çakırözer, Türkiye’nin her gün daha geriye gidişine sadece AB raporlarında değil çeşitli dünya endekslerinde de dikkat çekildiğini söyledi.
"Basın ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu durum da Türkiye’nin vize serbestisi yolundaki kriterleri sağlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" diyen Çakırözer, Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün her sene yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 157. sırada olduğunu belirtti.
'SANATÇILAR BİLE ADLİYE KORİDORLARINDA'
Gazeteciler, yazarlar, çizerler sadece görevleri gereği haber yazdıkları ya da sadece eleştirel düşüncelerini ifade ettikleri için her gün mahkemede savunma yapmak zorunda olduğunu ifade eden Çakırözer, şunları söyledi:
Genelgede, AB ile yürütülecek müzakerelerin Adalet ve İçişleri bakanlıklarının katkılarıyla yürütülmesinin önem taşıdığının belirtildiğini anımsatan Çakırözer, “Avrupa Komisyonu’nun belirlediği kriterlerinin temeli adalettir, özgürlüktür, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Kriterlerin karşılanmasına genelge ile değil adalet ve özgürlükle hız verilir. Süreç; basının, eleştirel düşüncenin özgürlüğü ile derinleşir. AB süreci genelgelerle değil insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallerin son bulması ile canlanır” dedi.
AB SÜRECİ NASIL HIZLANIR?
AB sürecinin ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması ile hızlanacağını belirten CHP’li Utku Çakırözer, şöyle devam etti:
Çakırözer, "AB’nin sağladığı kriterlerin gerçekleşmesini gerçekten istiyorsak sadece savunma görevini yerine getiren avukatların özgürlüklerinin sağlanması gerekir. Müzisyenlerin, tiyatrocuların, sanatçıların yargılanmaması ile sağlanır. Muhalefet görevlerini yerine getiren ve sırf bu yüzden yıllardır hapiste tutulan siyasetçilerin cezaevinden çıkarılması şarttır. Özgür düşüncenin özgürce ifade edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması hızlandırılmasını istediğimiz sürecin temelidir. AB ile ilişkilerin yeniden canlanması için aydınlarımızın Cumhuriyet gazetesi davasında olduğu gibi Yargıtay tarafından yıllar sonra bozulacak haksız, hukuksuz iddianamelerin bir daha hiç yazılmaması, adaletsiz yargılama süreçlerinin bir daha asla yürütülmemesi gerekir" diye konuştu.
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