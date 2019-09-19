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    Türk-Rus Toplumsal Forumu

    AK Partili Çonkar: Suriye rejimi doğru adımlar atmaya başladıkça krizin çözümü kolaylaşır

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    AK Partili Çonkar, İdlib ile Fırat'ın doğusu meselesine işaret ederek, "Terörle mücadelede hassasiyetlerin ortak bir bakış açısıyla Suriye topraklarının tamamına yansıması önemli. Suriye rejimi doğru adımlar atmaya başladıkça krizin çözümü kolaylaşır" dedi. Çonkar, Suriye yönetiminin BM'ye gönderdiği mektubu da 'önemli bir adım' olarak niteledi.

    TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Ankara’da gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirve ve beraberindeki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.

    © AA /
    Ankara’daki üçlü zirveden ortak vurgu: Anayasa Komitesi'yle ilgili mutabakat sağlandı
    Astana sürecinin Suriye krizinin çözümü açısından çok değerli olduğunu, Ankara’da yapılan zirvede de yeni ilerlemeler kaydedildiğinin görüldüğünü belirten Çonkar, üç bölgesel gücün liderlerinin periyodik olarak Suriye meselesinin çözümü konusunda irade ortaya koymalarının bölge açısından önemli olduğunu vurguladı.

    "Özellikle İdlib, Fırat’ın doğusu konularına yönelik Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeten, üç ülkenin de ortak bir anlayışa vurgu yaptıkları bir metin var. Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması yönündeki pürüzlerin ortadan kalkması, bu konuda ilerleme sağlanması, Cenevre süreci ve BM ile koordineli olarak sürecin desteklenmesi yönünde inisiyatiflerin alınması krizin aşılması açısından çok değerli" diyen Çonkar, "Her bir zirve temelde Suriye halkının yaşadıkları zorlukların bir an evvel son ermesi açısından önemli diplomatik, siyasi bir girişim olarak tarihe geçmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

    'TERÖRLE MÜCADELEDENİN ORTAK BİR BAKIŞ AÇISIYLA YANSIMASI ÖNEMLİ'

    © AA /
    Ankara'da üçlü Suriye görüşmesi: Liderlerin gündeminde İdlib vardı
    Zirvenin en önemli gündem başlıklarından biri olan İdlib konusunda da Çonkar, "Sahada Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi elbette ki önemli, bu yönde de Türkiye büyük bir çaba sarf ediyor. Fakat bazen rejimin ve oradaki bir takım grupların yapmış olduğu saldırılar Türkiye’yi, gözlem noktaları açısından zor durumda bırakıyor. Burada herkesin karşılıklı sorumluluklarını üstlenerek ve ya bunların gerektirdiği adımları doğru şekilde atarak hareket etmesiyle İdlib’deki krizin daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Özellikle terör örgütleriyle mücadelede ortak bir anlayış olduğu zaten vurgulanıyor. Bu noktada gerek rejimin, gerek Rusya ve İran’ın gerek de Türkiye’nin üzerinde düşen sorumluluklar var. İyi niyetle herkesin ortak bir zemine, barış zeminine ulaşabilecek ve terörle mücadeleyi önceleyen bir duruşla yürümeleri önemli" diye konuştu.

    Çonkar, Fırat’ın doğusuna da işaret ederken, “Aynı şey PKK, YPG’nin hakimiyet kurmaya çalıştığı bölgeler açısında da geçerli. İdlib nasıl Suriye’nin bir parçası ise bütün bu bölgeler de Suriye’nin parçası. Bu anlamda terörle mücadele yönünden bütün bu hassasiyetlerin ortak bir bakış açısıyla, Suriye topraklarının tamamına yansıması önemli. Ben bu yönde de bir anlayış oluştuğunu görüyorum. Suriye rejimi de bu çerçevede doğru adımlar atmaya başladıkça krizin çözümü daha da kolaylaşır” dedi.

    'MEKTUP OLUMLU YÖNDE ATILMIŞ, DOĞRU BİR ADIM'

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © REUTERS / Sergei Chirikov
    Rus vekil: Üçlü zirve, bölgede güvenliğin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım
    Çonkar, Ankara’daki üçlü zirve öncesinde, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nca BM Genel Sekreterliği'ne gönderilen mektubu da 'önemli bir adım' olarak niteledi.

    Çonkar, “Rejimin bu noktada, özellikle Fırat’ın doğusunda PKK-YPG’nin Amerika desteğiyle ayrılıkçı bir yapılanmasını kabul etmeyeceğini söylemesi, toprak bütünlüğü içerisinde hiçbir terör örgütüne fırsat vermeceğini ifade etmesi, bunlar önemli bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Bu süreç üzerinden Türkiye’nin de ortak bir anlayışla Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekleyecek şekilde, aynı minval üzere bir ortak zemin geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölge ülkelerin tamamı açısından ve bizim açımızıdan bu bölücü, ayrılıkçı terör çok büyük bir tehdit ve buna karşı Irak’ın, İran’ın, Suriye’nin ve Türkiye’nin ortak duruşu, ortak menfaatleri var, bunun bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Olumlu yönde atılmış, doğru bir adım. Bu anlamda Türkiye’nin bundan memnuniyet duyduğunu ifade edebilirim” diye konuştu.

    'İKİ KOMŞU DEVLETİN MENFAAT VE GÜVENLİK ALANLARI KESİŞİYORSA BU ALAN KULLANILMALI'

    Çonkar, “İki komşu devletin menfaatleri, güvenliği söz konusuysa, ortak menfaat ve güvenlik alanları kesiştiği ölçüde bu alanının ne olursa olsun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Belki rejimle ilgili bir anlaşmazlık olabilir, sıkıntılı süreçler yaşanmış olabilir ama iki devletin menfaatleri ve güvenliği söz konusu olduğunda devlet kurumlarının bu yönde ortak adımlar atabilmesi, diyalog kurabilmesi ve siyaset geliştirmesinin doğru olacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmaz

    Etiketler:
    Suriye Anayasa Komitesi, TBMM Dışişleri Komisyonu, ABD, PKK, YPG, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Fırat'ın doğusu, İdlib, Ahmet Berat Çonkar, Türkiye, İran, Rusya, Astana
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