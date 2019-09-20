Kayıt
23:26 20 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Fettah Tamince hakkında şikayette bulunan eski hakim Osman Kaçmaz: Kayıp 400 milyon lira bulunsun

    © Fotoğraf : Twitter
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 152
    Abone ol

    İş insanı Fettah Tamince ile ilgili 'takipsizlik' kararının Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay’a taşınması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor. Bu dosyada ‘şikayetçi’ olarak yer alan emekli hakim Osman Kaçmaz, RS FM’de Atilla Güner’e konuştu.

    © Fotoğraf : Twitter
    Fettah Tamince hakkındaki iddialara yanıt verdi: Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacağım
    Eski hakim Kaçmaz, "FETÖ hakkında kitap yazmak için araştırma yaparken, Antalya’daki üniversite kuruluşunda toplanan 400 milyon liranın kayıp olduğunu gördüm. Bunu şikayet ettim, işte Yargıtay’daki dosya bu dosya" dedi.

    Kaçmaz, Atilla Güner ile Akşam Postası programında şunları söyledi:

    "Antalya Uluslararası Üniversitesi (şimdiki adıyla Bilim Üniversitesi) 400 milyon lira himmet toplanmış. Yaptığım araştırma sonucu 30-40 milyon TL ile üniversite kurulabileceğini öğrendim. Diğer paranın nereye harcandığı bilinmiyor. Bulamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Banka dekontları var. Doların artmasıyla bir milyar lirayı bulmuştur bu meblağ. Şikayetim üzerine savcılık soruşturması başladı. İfadem alındı. Savcılığa sonradan uğrayıp sordum, 'Bakıyoruz' dediler. İki yıl oyaladılar. Sonra takipsizlik kararı verdiler. Sincan, Mardin, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptım ben. 5-10 TL nedeniyle zimmetten cezalar verdik biz. 400 milyon lirayı kaale almayan savcılık, Tamince ve diğer isimlerin ifadesini bile almadı. İtiraz ettik bu karara ve hakim takipsizlik kararını kaldırdı. Sonradan bu kararı veren hakim izindeyken, savcı yeni bir itirazla başka bir hakime bu kararı kaldırmış. Biz bunu Adalet Bakanlığı’na taşıdık. Yargıtay’da incelenen işte bu dosyadır, resen değil bizim başvurumuzla yaşandı bu gelişme. Hukuk işlemiş oldu. Sevindik. Ayrıca o savcı ve kararı kaldıran hakimi HSK’ya şikayet ettik. Bir yıldır bu konuda ilerleme olmadı. Ben buradan siyasilere sesleniyorum, Adalet Bakanı’na sorsunlar, bu şikayetle ilgili HSK ne yaptı, ne yapacak? Tamince hakkında İstanbul’da takipsizlik kararı veren savcı açığa alınmıştı."

    © AA / Aytaç Ünal
    CHP Sözcüsü Öztrak: Maklubeyi birlikte avuçladılar
    AVUKAT SAĞIR: BU HİMMET PARASI OLABİLİR

    RS FM’de Atilla Güner’e daha önce bağlanan Osman Kaçmaz’ın avukatı Nizamettin Sağır ise şöyle konuştu:

    "FETÖ bağlantılı görülen ve KHK ile kapatılan Gaye Vakfı, Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin kuruluşu sırasında 150 milyon liraya yakın bağış toplamış. Buna himmet deniliyordu o vakit. Ayrıca  üniversiteye uygulama oteli yapılması için tahsis edilen arazi ipotek gösterilerek  120 milyon dolarlık bir kredi çekilmiş. Bu para ve bağışlar kayıp. Yani 400 milyon lira ortada yok. Bununla ilgili Zimmet iddiasıyla Mütevelli Heyeti hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dosya budur."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Yargıtay, FETÖ, Fettah Tamince
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öğrenciler ve çevreciler, Küresel İklim Grevi için 139 ülkede sokaklara döküldü
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet