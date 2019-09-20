Fettah Tamince hakkında şikayette bulunan eski hakim Osman Kaçmaz: Kayıp 400 milyon lira bulunsun

İş insanı Fettah Tamince ile ilgili 'takipsizlik' kararının Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay’a taşınması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor. Bu dosyada ‘şikayetçi’ olarak yer alan emekli hakim Osman Kaçmaz, RS FM’de Atilla Güner’e konuştu.

Eski hakim Kaçmaz, "FETÖ hakkında kitap yazmak için araştırma yaparken, Antalya’daki üniversite kuruluşunda toplanan 400 milyon liranın kayıp olduğunu gördüm. Bunu şikayet ettim, işte Yargıtay’daki dosya bu dosya" dedi.

Kaçmaz, Atilla Güner ile Akşam Postası programında şunları söyledi:

"Antalya Uluslararası Üniversitesi (şimdiki adıyla Bilim Üniversitesi) 400 milyon lira himmet toplanmış. Yaptığım araştırma sonucu 30-40 milyon TL ile üniversite kurulabileceğini öğrendim. Diğer paranın nereye harcandığı bilinmiyor. Bulamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Banka dekontları var. Doların artmasıyla bir milyar lirayı bulmuştur bu meblağ. Şikayetim üzerine savcılık soruşturması başladı. İfadem alındı. Savcılığa sonradan uğrayıp sordum, 'Bakıyoruz' dediler. İki yıl oyaladılar. Sonra takipsizlik kararı verdiler. Sincan, Mardin, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptım ben. 5-10 TL nedeniyle zimmetten cezalar verdik biz. 400 milyon lirayı kaale almayan savcılık, Tamince ve diğer isimlerin ifadesini bile almadı. İtiraz ettik bu karara ve hakim takipsizlik kararını kaldırdı. Sonradan bu kararı veren hakim izindeyken, savcı yeni bir itirazla başka bir hakime bu kararı kaldırmış. Biz bunu Adalet Bakanlığı’na taşıdık. Yargıtay’da incelenen işte bu dosyadır, resen değil bizim başvurumuzla yaşandı bu gelişme. Hukuk işlemiş oldu. Sevindik. Ayrıca o savcı ve kararı kaldıran hakimi HSK’ya şikayet ettik. Bir yıldır bu konuda ilerleme olmadı. Ben buradan siyasilere sesleniyorum, Adalet Bakanı’na sorsunlar, bu şikayetle ilgili HSK ne yaptı, ne yapacak? Tamince hakkında İstanbul’da takipsizlik kararı veren savcı açığa alınmıştı."

© AA / Aytaç Ünal CHP Sözcüsü Öztrak: Maklubeyi birlikte avuçladılar

RS FM’de Atilla Güner’e daha önce bağlanan Osman Kaçmaz’ın avukatı Nizamettin Sağır ise şöyle konuştu:

"FETÖ bağlantılı görülen ve KHK ile kapatılan Gaye Vakfı, Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin kuruluşu sırasında 150 milyon liraya yakın bağış toplamış. Buna himmet deniliyordu o vakit. Ayrıca üniversiteye uygulama oteli yapılması için tahsis edilen arazi ipotek gösterilerek 120 milyon dolarlık bir kredi çekilmiş. Bu para ve bağışlar kayıp. Yani 400 milyon lira ortada yok. Bununla ilgili Zimmet iddiasıyla Mütevelli Heyeti hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dosya budur."

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