‘ABD’nin Türkiye’ye parmak sallayarak kiminle çalışacağını söylemeye hakkı yok’

“Eğer küresel politik ve ekonomik işbirliğinden bahsediyorsak durum şöyle görünüyor, bazı banka ve şirketler gitse de Türkiye bu işbirliğini bozma niyetinde değil. Venezüella’yla ilişkiler, hem ekonomisi hem de dış politikasının bağımsızlığı açısından Türkiye’nin yararına. Osmanlı imparatorluğunun halefi ve Ortadoğu’nun baş aktörlerinden biri olan Türkiye dış politikasını ve uluslararası ekonomik ilişkilerini bağımsız şekilde inşa ediyor. ABD, Türkiye’ye parmak sallayarak kiminle çalışacağını söylemek için hiçbir yasal ve ahlaki hakkı yok”.
'ABD YAPTIRIM UYGULAYABİLİR'
ABD’nin, Venezüella’yla işbirliği bağlamında Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığına gelince, ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde bunun mümkün olduğunu, ama ekonomik sonuçları olmayacağını kaydeden Lidovskoy, şöyle konuştu:
“Amerikalılar gerçekten yaptırım uygulayabilir, çok sevdiği araçtır. Ama bu açıklamalar, gerçek ekonomik abluka olasılığından çok gözdağı amacını taşıyor. Türkiye, Rusya gibi büyük ve ekonomik olarak gelişmiş aktör. Rusya’yı nasıl izole edemedilerse Türkiye’yi de başaramayacaklar. Gerçi ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri dikkate alınırsa Başkanı Donald Trump, seçmenlerine kendini uluslararası arenadaki güçlü lider göstermek için bazı yaptırımlar uygulamaya kalkışabilir. Ama bunlar Türkiye’ye büyük etki yapmayacak”.
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