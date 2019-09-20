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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    ‘ABD’nin Türkiye’ye parmak sallayarak kiminle çalışacağını söylemeye hakkı yok’

    © REUTERS / STRINGER
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    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba ve Venezüella'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Carrie Filipetti’nin Venezüella krizine ilişkin açıklamasını değerlendiren Lidovskoy,  ABD’nin Türkiye’ye kiminle çalışıp çalışmayacağını göstermek için yasal ve ahlaki hakkı olmadığını belirtti.

    Lindsey Graham
    © AFP 2019 /
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    Sputnik’e konuşan Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, ABD’nin tehditlerine rağmen Türkiye ve Venezüella arasındaki işbirliğinin devam ettiğini ve ABD’nin Türkiye’ye kendi koşullarını dayatma hakkına sahip olmadığını belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

    “Eğer küresel politik ve ekonomik işbirliğinden bahsediyorsak durum şöyle görünüyor, bazı banka ve şirketler gitse de Türkiye bu işbirliğini bozma niyetinde değil. Venezüella’yla ilişkiler, hem ekonomisi hem de dış politikasının bağımsızlığı açısından Türkiye’nin yararına. Osmanlı imparatorluğunun halefi ve Ortadoğu’nun baş aktörlerinden biri olan Türkiye dış politikasını ve uluslararası ekonomik ilişkilerini bağımsız şekilde inşa ediyor. ABD, Türkiye’ye parmak sallayarak kiminle çalışacağını söylemek için hiçbir yasal ve ahlaki hakkı yok”.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Türkiye’nin, bağımsız politikasına engel olmaya çalışanlara uymayacağını dile getiren Lidovskoy, Venezüella’nın yaptırımlara rağmen aktif olarak kendi üretimini geliştirdiğini ve mevcut tüm işbirliği imkanlarını özel koşullarla Türkiye’ye sunuyor belirterek, “ABD’nin ablukası dikkate alındığında, birçok dünya piyasası Caracas’a kapalı. Venezüella ile ticaret yapan diğer tüm ülkeler gibi Türkiye de yaptırımlar uygulanmadan önce uygulandığından çok daha dostça koşullar elde etti” dedi.

    'ABD YAPTIRIM UYGULAYABİLİR'

    ABD’nin, Venezüella’yla işbirliği bağlamında Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığına gelince, ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde bunun mümkün olduğunu, ama ekonomik sonuçları olmayacağını kaydeden Lidovskoy, şöyle konuştu:

    “Amerikalılar gerçekten yaptırım uygulayabilir, çok sevdiği araçtır. Ama bu açıklamalar, gerçek ekonomik abluka olasılığından çok gözdağı amacını taşıyor. Türkiye, Rusya gibi büyük ve ekonomik olarak gelişmiş aktör. Rusya’yı nasıl izole edemedilerse Türkiye’yi de başaramayacaklar. Gerçi ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri dikkate alınırsa Başkanı Donald Trump, seçmenlerine kendini uluslararası arenadaki güçlü lider göstermek için bazı yaptırımlar uygulamaya kalkışabilir. Ama bunlar Türkiye’ye büyük etki yapmayacak”.

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    Etiketler:
    ABD-Türkiye ilişkileri, Venezüella, Türkiye, ABD
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