Dr. Eriş: Anne olma dayatması çok ilkel bir yaklaşım

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Dr. Bahar Eriş, “Türkiye’de anne olmak bir statü yükseltme aracı olarak algılanabiliyor. Bu tarz bir yaklaşımı ve anne olma dayatmasını çok ilkel bir dayatma olarak görüyorum” dedi.

‘Her Çocuk Üstün Yeteneklidir’, ‘Anne Beynim Aç’, ‘Gölgedeki Yıldızlar’ kitaplarına ilaveten Mümin Sekman’la yazdığı ‘Çocuklar Nasıl Başarır’ kitaplarının yazarı Dr. Bahar Eriş, son kitabı ‘Korkmasaydın Ne Yapardın?’ kitabıyla Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Eriş, yeni kitabında insanın dünya içinde kendi küçük dünyasını kurma çabasını anlatıyor. Öğrendiklerini ve düşündüklerini kendi hayatından da hikâyelerle paylaşıyor.

‘ANNELİK BİRAZ FAZLA KUTSANIYOR’

“Bizi insan yapan biyolojik piyangolar değil hayatta yaptığımız seçimlerdir. Bizde annelik biraz fazla kutsanıyor” diyen Dr. Eriş, şöyle devam etti: “Bir kadın sadece doğurduğu için anne statüsüne kavuştuktan sonra bu çok kutsal bir şeymiş gibi yaklaşılıyor ama sadece o iş orada bitmiyor. Bir annenin çocuğuyla kurduğu ilişki, nasıl yaklaştığı, onu nasıl desteklediği, ne kadar emek verdiği, o durumu önemli kılıyor. Fakat Türkiye’de anne olmak bir statü yükseltme aracı olarak algılanabiliyor. Bu tarz bir yaklaşımı ve anne olma dayatmasını çok ilkel bir dayatma olarak görüyorum.”

Eriş, “Başarılı olabilmek için üç şeyin uyumu gerekir: Karakter, kabiliyet ve kariyer. Bu uyum kişinin hem başarılı hem de mutlu olmasına zemin hazırlıyor. Bu yüzden kişinin kendini analiz edebilmesi önemli” diye konuştu.

‘KIZ ÇOCUKLARI HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMAYI ÖĞRENMELİLER’

Eriş, “Kız çocuklarının eğitimi bizim için bir memleket meselesi. Kız çocukları hayallerinin erkeğinin peşinden değil, hayallerinin peşinden koşmayı öğrenmeliler. Bunun için de eğitim şart” dedi.

Eriş, “Çok övülen çocuklar okulda da zorluk yaşıyor. Evlerinde ‘biricik’ler, okula geldiklerinde başkalarının da olduğunu görüyorlar, kötü hissediyorlar” ifadelerini kullandı.

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