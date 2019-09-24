Suriye Anayasası Komitesi kuruldu, 150 kişilik listeye PYD giremedi

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdullah Gedo, Suriye Anayasası Komitesi için oluşturulan listeye PYD ve TEV-DEM'den kimsenin giremediğini söyledi.Listenin uzun uğraşlar sonucu kurulduğunu belirten Abdullah Gedo, şu ifadeleri kullandı, "Liste henüz basına verilmedi. Bize verilen bilgilere göre liste toplam 150 kişiden oluşuyor. 50 kişi Suriye hükümetinden, 50 kişi Suriye muhalefetinden ve 50 kişi de BM'den olmak üzere toplam 150 kişi listede yer alacak. Listede kadın, gençler ve bağımsız kişiler de yer alıyor. Türkiye'nin talebi sonucu PYD ve TEV-DEM'den kimse listeye giremedi. Listenin oluşmasında Türkiye, Rusya ve İran'ın çok katkıları oldu. Kurulan Anayasa Komitesi Suriye sorununun siyasi çözümüne katkı sağlayacaktır."

PYD'yi PKK'nın Suriye kolunun siyasi uzantısı olarak gören Ankara, PYD'nin Anayasa Komitesi’nde yer almasına şiddetle karşı çıkıyor.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.