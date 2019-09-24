'ABD, yaptırımlarını yetersiz görmüş olmalı ki Rio Paktı’nı devreye soktu'

Bunun üzerine Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na hem bu kararın yasadışılığını hem de kararın uygulanması sonucu meydana gelebilecek riskleri anlatan mektubu gönderdi.

Bazı uzmanlar, bu ekonomik yaptırım kararının sadece bir başlangıç olduğunu, ardından uluslararası askeri müdahale dahil diğer birtakım sert önlemlerin devreye geçirilebileceğini iddia etmekte.

Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi, Venezuela hükümetine karşı TIAR ülkeleri tarafından alınan ekonomik yaptırım kararını ve muhtemel sonuçlarını şöyle değerlendirdi.

"Gördüğüm kadarıyla ABD, hala Latin Amerika üzerinde söz sahibi olmayı arzulamakta. Amerika’nın şimdiye kadar Maduro yönetimine karşı göstermiş olduğu muhalefet, ölçüleri çoktan kaçırmıştır. ABD, daha önce ikili düzeyde yapmaya çalıştığı tehdit ve yaptırımların yeterli olmadığı kanaatinde olmalı ki, “Amerikalılar arası karşılıklı yardımlaşma” ilkesine dayanarak ekonomik yaptırımları devreye sokmayı düşünüyor. Tabi uluslararası ilişkilerde bu, arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir. Venezuela vatandaşları bunun gerçekleşmemesi için temenni eder. Şu anda genel olarak uluslararası ilişkilerde Trump yönetimiyle beraber daha sıkıntılı birtakım gelişmeler görüyoruz. Bu açıdan en doğrusu, işin ekonomik yaptırımların ötesine geçmemesini temenni etmek. Ekonomik yaptırımlar da tabi uluslararası ilişkilerde iyi bir yöntem olarak sayılamaz. Ama bunların ötesindeki müdahaleler çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Bütün bu gelişmeler endişe verici."

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