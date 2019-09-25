CHP’nin ‘Uluslararası Suriye Konferansı’nın detayları açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 28 Eylül’de düzenleyeceği Uluslararası Suriye Konferansı’nın detayları açıkladı. Ağbaba, İstanbul’da gerçekleşecek konferansın amacını “Suriye’nin insan kaynaklarının başka ülkelerde içinde bulundukları durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye’nin sorununun çözümüne ne gibi katkılarda bulunabileceklerini ve Suriye’nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamaktır” diye özetledi.

RUSYA, AB VE ABD’DEN DE KATILIM VAR

Konferansın açılışını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Konferansın konuşmacıları arasında TBMM Eski Başkanı Hikmet Çetin, gazeteci Hüsnü Mahalli, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler bulunuyor. Aynı zamanda Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian ve Rusya’dan Türk-Rus Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev de konferansa konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Birliği’nden ve ABD’den isimler de konferansın konuşmacı listesinde mevcut.

‘BU KONFERANS, ASTANA VEYA SOÇİ SÜREÇLERİNE ALTERNATİF DEĞİL’

Ağbaba bu konferansın Cenevre konferansına, Astana veya Soçi sürecine alternatif olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyerek “Yapacağımız bu konferans, çalışmalara mütevazi bir katkı sağlamayı, ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır” dedi.

‘AMAÇ SURİYE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ORTAK BİR ZEMİN OLUŞTURMAK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara kucak açan komşu ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak “Öte yandan, Suriye sorununun çözümü ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin barış içinde yeniden vatan topraklarına dönebilmelerine zemin hazırlayacak bir ortamın sağlanması için öncelikle Suriye’nin komşularının bir araya gelmeleri ve bu sorunu Suriye ile birlikte ele almaları önem taşımaktadır. CHP, Suriye sorununun başından itibaren bu konunun Suriye’nin komşularının ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacakları bir ortak zeminde irdelenmesi gerektiğini savunmuştur. Düzenlenecek bu konferansın temel amacı bu zeminin yaratılması imkanlarının araştırılması olacak” diye konuştu.

‘KONFERANSIN TEMASI ‘SURİYE’DE BARIŞA AÇILAN KAPI’ OLACAK’

Suriye sorunun çok yönlü tartışılması gereken bir konu olduğunu ifade eden Ağbaba “Konferansımız ‘Suriye’de Barışa Açılan Kapı’ temasıyla düzenlenecek ve Suriye meselesinin tüm boyutlarını tartışma imkanı sunacaktır. 5 ana panelden oluşacak olan konferansımızda Suriye’ye dair görüşler dile getirilecek. Panel başlıklarımız ise, ‘Suriye sorununun uluslararası boyutu’, ‘Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları sorunlar’, ‘Toplumsal yaşam ve uyum’, ‘Bölgedeki aktörlerin stratejik konumları’ ve ‘Yerel yönetimlerin rolü, sorunlar, öneriler’ olacaktır” dedi.

Ağbaba “CHP, konferansa Rusya’dan ABD’ye, İran’dan Irak’a ve Suriye’den temsilcileri çağırmıştır. Konferansın sonunda bir sonuç bildirgesi de kamuoyuna paylaşılacaktır. Türkiye’deki çeşitli siyasi partilerden katılım olacağına dair bir bilgilenmemiz var. Ancak sadece AKP’den şu ana kadar bir cevap alabilmiş değiliz” diye ekledi.

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