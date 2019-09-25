Eski Dışişleri Bakanı Gürel: Artık alanda da barış ortamı sağlanmalı

Astana formatının garantör ülkeleri, Türkiye, Rusya ve İran bir kez daha Suriye krizinin çözümü için Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasının önemini vurguladı.
Türkiye, Rusya ve İran liderlerince son olarak Ankara’da düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvenin ardından da komite üyeleri üzerinde uzlaşma sağlandığını açıklanmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişikiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Suriye’de siyasi çözüm için gözlerin çevrildiği Anayasa Komitesi’nde gelinen aşamayı, bundan sonra atılması gereken adımları Sputnik’e değerlendirdi.
'BÖLGE DIŞI GÜCÜN KIŞKIRTTIĞI GRUBUN KOMİTEDE YER ALMAYIŞI OLUMLU'
Gelinen aşamanın aslında bölge devletlerinin iş birliğinin bir başarısı olduğunu söyleyen Gürel, “Bölge dışı devletlerin dayatmalarından uzak ve Suriye’nin de görüşünü alarak, yani Suriye devletinin meşru yönetenlerinin de onayını alarak gelinen bir aşama. Dolasıyla bunu önemsemek gerekir, BM çerçevesinde de bunun önemsendiğini görüyoruz zaten” dedi.
Alandaki barışın önündeki en büyük engelin ise özellikle İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki durum olduğunu kaydeden Gürel, şöyle devam etti:
“Kuzeydoğu Suriye’deki durumda bölge dışı gücün (ABD) kışkırttığı, kolladığı, silahlandırdığı bir grup söz konusu. Bu grubun Anayasa Komitesi’nde yer almayışı olumlu bir adım. Bölge devletlerinin aralarında yaptıkları iş birliğinde bölge dışından dayatılan gelişmelere kapıyı kapadıkları belli oluyor. Bunun yanında Esad yönetiminin atmaya başladığı son adımlar da olumlu. Türkiye ve Suriye arasında doğrudan ve en üst düzeyde iş birliğinin kurulabilmesinin koşullarını sağlayacak nitelikte. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Türkiye’nin mutlaka Esad yönetimiyle doğrudan üst düzey bir ilişki, diplomatik ilişki kurması gerekiyor ve siyasi iş birliğine de başlaması gerekiyor."
'SURİYE TOPRAKLARINDA BAŞKALARIYLA ORTAK GÜVENLİK PROJELERİ GELİŞTİRMEK CİDDİ ÇELİŞKİ'
Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Gürel, “İdlib konusunda da artık Suriye, Rusya ve Türkiye arasında yakın bir iş birliğinin kurulması gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü yeniden gerçekleştirmek öte yandan da Suriye’de kalıcı bir demokratik yapı kurabilmek sadece ve sadece Suriye’yi yönetenlerin bölge devletleriyle yapacakları yapıcı bir iş birliği ile gerçekleştirilebilecek işler. Umarım bu komitenin kuruluşu ve çalışmaları da bu süreçte iyi bir başlangıç noktası oluşturur” diye konuştu.
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