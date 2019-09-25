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    Fethullah Gülen

    ‘Gülen’in ABD tarafından iadesi konusu, Türkiye’yi tatmin edecek şekilde çözülemiyor’

    © REUTERS / Greg Savoy
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    Türkiye’nin ABD’ye Fetullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimi ile alakası olduğuna dair birçok kanıt sunduğunu belirten Rus uzman Nadein-Rayevskiy, ancak ABD’nin buna gerekli tepkiyi vermediğini ve Gülen’in iadesi konusunun Türkiye’yi tatmin edecek şekilde bir türlü çözülemediğini belirtti.

    © AA /
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    Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik’e demecinde ABD’nin Türkiye’nin Gülen’i iade başvurusuna gerekli tepkiyi vermediğini ve bu konunun bir türlü çözülemediğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardım ettiğini açıklamasına rağmen ABD’nin hala orada bulunan Gülen’in iadesi konusunu bir türlü çözemediğine dikkat çeken Nadein-Rayevskiy, şöyle konuştu:

    “Gülen’in iade edilmesi amacıyla ABD’ye ‘Hizmet Hareketinin’ ve Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimi ile alakasını kanıtlayan çeşitli dosyaların bulunduğu önce 60, ardından 80 klasör gönderildi. Ancak bu durumlarda karar mercii Başkan değil, Federal Mahkemedir. Federal Mahkeme ise Türkiye’den gelen kanıtları yeterli bulmadı ve Fetullah Gülen için iade kararı çıkarmadı. Türkiye bunu Amerikalılar tarafından yapılan ciddi bir ihmal olarak değerlendiriyor ve onları bu konuda sürekli olarak kınıyor.  Şu an itibarıyla bu konu, Türkiye’yi tatmin edecek şekilde bir türlü çözülmüş değil. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ise bu konuya sağlam bir nokta koymak istiyor”.

    © AA / Murat Kula
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    Sputnik’e konuşan Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Anabilim Dalı’ndan politika uzmanı Doç. Kirill Koktış ise ABD’de Gülen’in iadesine karşı çıkan ve Trump’ın bu yönde atacağı her türlü adımı kendisine karşı kullanmaya hazır olan bazı çevrelerin varlığına dikkat çekti.

    “Trump’ın tüm karşıtları bundan istifade ederek bu adımları kendi zayıflığıymış ve onu taviz veriyormuş gibi gösterebilir. Gülen’in iadesi durumunda ABD’nin içinde Trump’ın ulusal çıkarları korumadığı, azledilmesi gerektiği konusunda vb. seslerin yükseleceğini anlamak gerekir. Bu çok pahalıya mal olan skandal olacak, kaldı ki ABD şimdiye kadar siyasi sığınma hakkı tanıdıkları hiç kimseyi teslim etmedi” diyen Koktış, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Gülen konusunda reel bir ilerlemenin mümkün olmadığı, ya da ABD ve Türkiye’nin şu anda hazır olmadığı bir takım çok önemli takaslar durumunda mümkün olabileceği ortada”.

    Rus uzman, ABD’nin bu konu ile ilgili eylemlerinde önümüzdeki yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinden sonra beklenebileceğine dikkat çekti: “ABD’deki seçimlerden sonra bir takım değişiklikler olabilir, ancak seçimlerden önce hiçbir şeyin yapılamayacağı belli. Seçimlerden önce bunun çok kritik bir rolü olabilir. Fakat seçimlerden sonra, Trump ikinci bir başkanlık süresi kazandığında bir takım hareketler olabilir.  Türkiye bunu çok iyi anlıyor”.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    Donald Trump, Darbe, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Fetullah Gülen, 15 Temmuz, ABD, Türkiye
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