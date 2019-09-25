Kayıt
23:37 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Rus milletvekilinden Erdoğan'ın nükleer silah açıklamasına yanıt

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 189
    Abone ol

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm ülkeler arasında nükleer silah dengesinin sağlanması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus milletvekili Şerin, ordulara sahip olmayan ülkelerin bulunduğunu ve bunun diğerlerinin de ordularından vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmediğini belirtti.

    © AA / Erçin Top
    Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, nükleer silahın tamamen yok edilmek yerine her krizde baskı aracı olarak kullanılmasından rahatsızlık duyulduğunu söylemişti.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı, Rusya Liberal Demokrat Partili milletvekili Aleksandr Şerin, Sputnik’e açıklamasında, her bir ülkenin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlama konusunda kendi yöntemi olduğunu belirterek, bu konuda şu yorumda bulundu:

    “Rusya, kendi toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsız dış ve iç politikasını, kesinlikle sadece savunma amacını taşıyan nükleer silah varlığı sayesinde sağlıyor. Eğer ABD gibi ülkelerden bahsediyorsak, bu ülkeler sürekli nükleer savaş simülasyonunu yapıyor, sürekli nükleer silahı hatırlatıyor ve nükleer başlıklı olanlar dahil saldırı füzelerini yerleştirme konusunda hiçbir engel yaşamamak için çeşitli anlaşmalardan çıkıyorlar. Elbette bu ülkelere yönelik açıklamalar yapılmalı”.

    © AA /
    Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmamasını kabul etmiyorum

    'NÜKLEER SİLAH, DİĞER ÜLKELERİ TEHDİT ETMEDE KULLANILABİLECEK BİR UNSUR DEĞİL'

    Nükleer silahın, diğer ülkeleri tehdit etmede kullanılabilecek bir unsur olmadığın ı vurgulayan Rus politikacı, “Ülkemiz, kesinlikle sadece barışsever politika izliyor, savunma sorunlarını bağımsız çözüyor. Biz acil sorunları çözen bir araç olarak nükleer silahımızla hiçbir zaman hava atmadık, birilerini korkutmadık veya saldırı silahı olarak kullanmadık. Nükleer silahı, çıkarlarımızı korumak için son argüman olarak kullanmak da bizim hakkımız” ifadelerini kullandı.

    Toprakların ABD’ye ait nükleer silah bulunduran ülkelere örnek olarak Polonya’yı gösteren Şerin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her bir NATO üyesi, nükleer ülke olmasa da topraklarında nükleer silah yerleştirebilir. Türkiye de nükleer başlıkların yerleştirildiği NATO üyesi. Küba Füze Krizi’ni unutmuş değiliz. Bu yüzden bu noktada ilk Amerikalılar örnek olmalı. ABD zamanla bir ada ülkesinin iki şehrini bombalamıştı, bunun uzun yıllar boyunca sindirme jesti olacağını ve ada ülkesi, izolasyon içinde yaşayan ülke olduğu için sonuçları olmayacağını anlıyorlardı. Eğer kıtalardan bahsediyorsak, elbette modern nükleer silahın kullanılması tam bir ütopya, prensip olarak kullanılamaz. Ama güvenlik argümanı olarak neden olmasın”.

    'EĞER BİR ÜLKENİN ORDUSU YOKSA ÖBÜRLERİ DE ORDULARINI FESHETSİN DİYEMİYORUZ'

    Akkuyu Nükleer A.Ş.
    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş.
    'Rosatom, Türkiye'deki diğer nükleer santral yapımlarına katılmaya hazır'
    Türkiye’nin NATO üyesi olmasının, günümüzde dünyada güç dengesinin bozulmamasının sebeplerinden biri olduğunu dile getiren Rus milletvekili, “Bugün Varşova Paktı yok. Varşova Paktı’na zamanla üye olan ülkeler bugün NATO üyesi. Her bir ülke kendi güvenlik ve bağımsızlığını nasıl sağlayacağına kendisi veriyor ama bu diğer ülkelere zarar vermemeli. Maalesef ABD’nin kendi çıkarlarını diğer ülkelere zarar verilerek sağladığını görüyoruz, aynısını Rusya için söyleyemeyiz” dedi.

    Nükleer silaha sahip ilk ülkenin ABD olduğunu, bu yüzden diğerlerin de benzer teknolojiler elde etmek zorunda kaldığını hatırlatan Şerin, “Eğer karşılaştıracak olursak Türkiye gibi her bir ülkenin denizlere çıkışı yok. Çanakkale ve İstanbul boğazları herkes kontrol edemiyor. Bu yüzden tüm ülkeleri eşit tutmak mümkün değil. Eğer herhangi bir ülkenin ordusu yoksa öbürleri de ordularını feshetsin diyemiyoruz” yorumunda bulundu.

    “Bugün şunu net bir şekilde anlamak gerekiyor, silahsızlanmayla ilgili tüm girişimler, nükleer silahların azaltılması önce yüzde yüz olarak ABD’de hayata geçirilmeli. Bundan sonra diğer ülkeler bunu yapabilir” diyen Şerin, “Başka türlü olmaz. Soğuk savaştan geçtik. Amerikalıların nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Önce bizi silahlanma yarışının içine çekiyorlar, sonra silahsızlanma sürecinin içine çekiyorlar, füzelerini parçalıyorlar sonra gerektiğinde tekrar topluyorlar ve anlaşmadan çıktıktan 2 hafta sonra bize füze denemelerini gösteriyorlar. Tüm bunları hatırlıyoruz ve ikinci kez aynı tuzağa düşmek sadece suç olur” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Aleksandr Şerin, Nükleer silah, BMGK, Nükleer, Rusya, ABD, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Suriye ordusunun elit birliklerinde görev alan askerlerden biri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği özel eğitim kursu sırasında.
    Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet